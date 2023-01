BTS, “Yet to come in cinemas” en Perú: Ya inició la preventa, ¿dónde comprar y cuánto está?

BTS, “Yet to come in cinemas” se transmitirá en Perú: inició la preventa

Desde que se supo que el concierto de BTS se transmitiría en los cines de Perú, los fans no han dejado de estar alerta del gran día. Al fin, la espera terminó para muchos. Desde muy temprano, son muchos los usuarios que reportaron que no podían entrar a las páginas de Cinemark, donde ya inició la preventa de “Yet to come in cinemas”. Incluso, otros escribieron desesperados por qué no está disponible en su zona.

Lo cierto es que la preventa de tickets la comenzó y con gran éxito. De esta manera, “Yet to come in cinemas” de BTS llega a nuestro país y estará disponible desde el 1 hasta el 4 de febrero, según indica la página de Cinemark. La cinta estará disponible en Perú después de cuatro meses de que el concierto fuera realizado en vivo y completamente gratis, un show exitoso que paralizó a Corea del Sur.

Diversas cadenas se aliaron con la agencia BIG HIT para que esta majestuosa presentación fuera llevada al cine. Cabe indicar que esta pieza resulta muy especial para los fans, pues fue el último show de la banda completa, antes que Jin iniciara el servicio militar.

¿Cuándo inicia la pre venta de entradas?

La preventa de entradas ya comenzó y los fans no tardaron en enloquecer, logrando que la página de Cinemark se colgara en diferentes zonas de Lima. Así lo reportaron ellos mismos en las redes sociales.

Fans reportaron que se cayó la página de Cinemark.

¿Cuándo será el estreno de BTS, “Yet to come in cinemas” en Perú?

El estreno BTS, “Yet to come in cinemas” se estrenará el 1 hasta el 4 de febrero del 2023.

¿Dónde comprar entradas para BTS, “Yet to come in cinemas”?

Aunque Cineplanet y Cinemark confirmaron que tendrán el concierto de BTS en su cartelera, hasta ahora solo la segunda empresa ha habilitado la preventa.

¿Cuánto cuesta la entrada para ver la transmisión del concierto de BTS en Perú?

El precio de los boletos para ver a la banda k pop Jin, Jimin, Jungkook, V, RM, Suga y J-Hope fluctuan entre 36 y 45 soles, según la sala.

¿Cómo comprar los boletos en Cinemark? ¿Es necesario registrarme?

La pregunta que más han hecho los usuarios es si es necesario registrarse. No, no es necesario. Puedes entrar como invitado.

Entras a la página principal a Cinemark, AQUÍ. Ahí ubicas el concierto de BTS, “Yet to come in cinemas”. Puedes elegir entre miércoles 1, jueves 2, viernes 3 y sábado 4 de febrero. Eliges el horario que deseas. Nosotros estamos haciendo el ejemplo desde Cinemark Angamos.

Cómo compradas para ver BTS, “Yet to come in cinemas” en Perú. Cinemark

Una vez que escoges una opción te pedirá que te registres. Tranquilidad, puedes comprar tu entrada como invitado.

Una vez que entres como invitado, debes poner tus datos. Nada complicado.

Ahora puedes elegir tu entrada, según la sala y el precio que está a tu alcance. El precio fluctúa entre 36 y 45 soles.

Una vez que selecciones, te saldrá las butacas disponibles.

Finalmente, te sale la opción pagar con tu tarjeta de débito o crédito. Antes, te da la opción de elegir el combo que desees. Listo, ya tienes tu entrada.

