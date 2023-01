Alcaldes de Ancón y Santa Rosa exigen al gobierno un pronunciamiento sobre el estado de las playas

El estado de las playas en la zona norte de la capital tras ya haber pasado casi un año del derrame de petróleo, es una preocupación para las nuevas gestiones ediles en los distritos de Santa Rosa y Ancón.

Recordemos que, hace poco desde la comuna municipal anunciaron que los balnearios se mantendrán cerrados precisamente por la incertidumbre de no tener un panorama en cuanto a la situación de las playas, aún más cuando se trata de la fuente de ingreso más importante para los mencionados distritos, según aseveran los alcaldes.

El pedido va al gobierno central para que a través de entidades como DIGESA, DIREFA, OEFA u otros organismos puedan emitir un pronunciamiento para que los municipios puedan proceder a ordenar la apertura para los bañistas a las playas o en su defecto, mantener el cierre de los balnearios.

“Es muy preocupante que luego de 11 meses de esta tragedia, no haya ningún tipo de pronunciamiento. La principal fuente de ingresos económicos en nuestros distritos que son balnearios es la temporada de verano, y es alarmante que hasta ahora no haya una comunicación clara”, dijo el alcalde de Santa Rosa, George Robles.

Por su parte, el burgomaestre de Ancón, también expresó su fastidio debido al cierre de las playas y refirió el escenario que se vivió el primer día del año y de los bañistas quienes deben verse inmersos en la medida que, según dijo Samuel Daza, es innecesaria y solo afecta los ingresos del distrito.

Las playas de Ancón permanecerán cerradas por el derrame de petróleo ocurrido en enero del año pasado.

“El pasado 1 de enero, llegaron cerca de 30 mil personas visitantes a las playas de Ancón y no sabemos si las playas ya no están contaminadas y si se pueden reabrir, por ello, se requiere una evaluación actual que les de la tranquilidad a los veraneantes y que contribuyan con la recuperación de las actividades de la población”, dijo el recientemente electo alcalde, Samuel Daza.

Cabe mencionar que, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, acaba de imponerle 3 multas tres nuevas multas a la refinería La Pampilla, de la empresa Repsol con la suma ascendente a 22 millones de soles. La primera se le puso porque no remitió al OEFA la información requerida sobre el derrame, la segunda se impuso debido a que Repsol no aseguró el área, realizar la contención, recuperación y limpieza en la zona de bahía de las áreas naturales protegidas y en otras áreas marinas afectadas y la tercera fue por no hacer lo mismo en el agua de mar afectada; así como por no ejecutar los muestreos de comprobación del agua y sedimentos de los hidrocarburos aromáticos en el área afectada.

