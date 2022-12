Alianza Lima: Jairo Concha heredará la ‘10′ de Jefferson Farfán

Jairo Concha cumplirá su tercera temporada en Alianza Lima (Club Alianza Lima).

Tras el retiro de Jefferson Farfán, el dorsal número 10 quedó libre y se esperaba la confirmación de quien la usaría en su reemplazo, ya que es una camiseta con un gran valor histórico para Alianza Lima. Las alternativas podían ser Pablo Lavandeira, Gabriel Costa, Cristian Benavente o incluso guardarlo para alguno de los refuerzos que aún no se confirman como Christian Cueva. Sin embargo, finalmente el elegido fue el mediocampista Jairo Concha.

Según el periodista, José Varela, el volante tendrá la ‘10′. “Jairo Concha heredó de Jefferson Farfán, el “10 de la calle”, el dorsal número ‘10′ que utilizó en los dos últimos títulos logrados por Alianza Lima. La película continuará...”, citó en su cuenta de Twitter.

La noticia generó opiniones divididas entre los hinchas blanquiazules, ya que mientras algunos argumentaban que el volante aún no había hecho méritos suficientes para cargar con dicha responsabilidad, otros refutaban que lo tenía merecido debido a su importancia en los títulos de 2021 y 2022, y recordaron que, en el pasado, otros jugadores de menor jerarquía llegar a usar la histórica dorsal pese a contar con menos pergaminos.

Jairo Concha lleva 10 goles y 6 asistencias en sus dos temporadas con Alianza Lima.

Te puede interesar: Llegada de Christian Cueva a Alianza Lima se aclarará en los próximos días, aseguró José Bellina

Concha utilizó la camiseta número 17 durante sus dos primeras temporadas en La Victoria. Sin embargo, ya sabe lo que es ponerse la ‘10′ en la espalda, ya que la empleó durante sus últimos años en la San Martín, en las campañas 2019 y 2020, cuando ya se había convertido en la figura del equipo.

Jairo Concha y sus campañas en Alianza Lima

Jairo Concha firmó por Alianza Lima a inicios de 2020, pero permaneció cedido una temporada en el cuadro de Santa Anita. Pese a que su carrera venía en crecimiento, cuando se confirmó el descenso del club, el futbolista no tuvo problemas en afrontar la segunda división. No obstante, esto no sucedió debido al fallo del TAS y la permanencia del club en Liga 1.

El volante gozó de la confianza del técnico Carlos Bustos, con quien coincidió en el equipo de Santa Anita el 2019, por lo que fue titular en la campaña de 2021. Su rendimiento fue creciendo poco a poco, hasta el punto de convertirse en una de las figuras del equipo campeón, disputando 28 partidos en los que marcó 4 goles y repartió 5 asistencias.

Jairo Concha disputó su mejor partido en Alianza Lima cuando anotó un doblete en la goleada 4-1 sobre Universitario (GOLPERU).

Te puede interesar: Carlos Zambrano no jugará en Alianza Lima y se queda en Boca Juniors

Este 2022 el año comenzó complicado para Concha, quien fue cuestionado, sobre todo por el desempeño en Copa Libertadores. Sin embargo, levantó su nivel a partir del doblete que marcó en la goleada 4-1 sobre Universitario de Deportes en el clásico disputado en el Estadio Monumental. Terminó la temporada disputando 40 partidos, anotando seis tantos y brindando una asistencia, destacó en el esquema del DT Guillermo Salas en la obtención del bicampeonato.

Jairo Concha recibió su primer llamado a la selección peruana cuando Ricardo Gareca lo citó para los amistosos ante Jamaica y Panamá. Posteriormente, lo llevó al repechaje ante Australia, aunque se quedó fuera de los convocados para el partido. Durante el proceso de Juan Reynoso solo estuvo en banca en la victoria sobre Bolivia, ya que el ‘Cabezón’ no convocó a futbolistas de Alianza Lima, Melgar ni Sporting Cristal, quienes estaban peleando el título.

SEGUIR LEYENDO: