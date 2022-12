Liga 1 2023: Diego Penny dejó de ser jugador de Sport Boys

El guardameta nacional dejó de pertenecer al cuadro chalaco por mutuo acuerdo.

La situación de Sport Boys continúa siendo desfavorable. Su presencia en la Primera División del fútbol peruano es incierta, motivo por el cual, varios jugadores han tomado la decisión de no seguir en el conjunto ‘chalaco’. El club confirmó la salida de los futbolistas Diego Penny y Alexis Gómez a menos de un mes de ser anunciados como fichajes para la próxima Liga 1 2023.

Uno de ellos es Diego Penny, arquero que llegó procedente de Alianza Atlético de Sullana para afrontar la temporada 2023. A pesar de las ganas que tenía de llegar a una institución histórica, el futbolista de 38 años optó por desvincularse ante la incertidumbre que aqueja al conjunto ‘rosado’.

“El club Sport Boys Association comunica a sus hinchas, medios de comunicación y a la opinión pública que por una decisión de mutuo acuerdo, los jugadores Alexis Gómez y Diego Penny han dejado de pertenecer a la institución”, se puede leer en el comunicado.

Por su parte, Alexis Gómez fue presentado el pasado lunes 26 de diciembre como nuevo refuerzo de Deportivo Garcilaso, equipo recién ascendido a la Liga 1. Mientras que el portero Diego Penny no confirmó su futuro profesional.

“Esta situación con el Sport Boys ya se venía dando hace varios días, hoy se hizo oficial. Hemos llegado a un acuerdo y yo ya no pertenezco más a Sport Boys. Es una situación en la que no quise estar, jamás pensé que iba a pasar algo así”, indicó Diego Penny en declaraciones a radio Ovación.

Asimismo, reveló que siempre tuvo muchas ganas de vestir la camiseta de Sport Boys, sin embargo, esta vez lo mejor fue dar un paso al costado. “Yo ya tenía todo planificado con mi familia, las ganas de estar en una institución que representa al Callao, era una bonita oportunidad para mí, pero hoy me toca mirar para otro lado y desearle lo mejor al Boys”.

Penny aseguró que su plan era retirarse en un equipo de la capital. “Gracias a Dios tuve un montón de opciones para seguir en provincia, pero no hablemos de eso. Era una oportunidad para yo terminar de repente mi carrera en Lima, en un equipo representativo, no se pudo dar, estuve muy poco tiempo”.

Además, no dudó en desearle lo mejor a la ‘misilera’. “Compartí con los muchachos, algunos están, otros ya no, pero al final cada uno decide, cada uno es dueño de su futuro, de su carrera, de las decisiones que toma y en mi caso decidí no continuar porque la situación es de mucha incertidumbre, temas que escapan a nosotros. Desearle lo mejor al Boys, ojalá se pueda quedar en Primera y hacer una buena campaña”.

Sobre la situación que atraviesa Sport Boys, Diego Penny prefirió no opinar. “He tenido una carrera en la que felizmente siempre he coincidido con equipos que han estado ordenados, hoy la situación del Boys es un poco compleja, no voy a contar qué están viviendo porque no me corresponde y no voy a hablar mal de una institución que pensó en mí”.

Finalmente, señaló que llegará a un equipo de provincia y está muy feliz por ello. “Ya tengo algo concreto, en los próximos días tengo que firmar y ya se hará público, no puedo revelarlo, pero gracias a Dios tengo una opción importante. Es en provincia, en un lugar hermoso, estoy muy cerca y de repente mañana ya se sabrá”.

Respuesta de la FPF

La Federación Peruana de Fútbol respondió al comunicado de Sport Boys rechazando su contenido. Incluso, reiteró que la institución ‘chalaca’ fue impedida de participar de la Liga 1 2023 y se le denegó la licencia por haber incumplido en varias ocasiones con los plazos establecidos.

“La Federación Peruana de Fútbol (FPF) rechaza la reciente comunicación publicada por el club Sport Boys Association sobre su proceso de apelación a la resolución N°121-CL-FPF-2022 de la Comisión de Licencias que le niega la licencia para el 2023 por reiterados incumplimientos. Estas faltas al reglamento se han dado, principalmente, en la entrega de documentos en los plazos establecidos y condiciones indispensables al haberse sometido voluntariamente al Régimen Deportivo Excepcional desde hace meses”, manifestó la FPF en su comunicado.

