Cade 2022: Presidente de Ipae insta a los empresarios a tener un rol más protagónico en la búsqueda de soluciones a la crisis en el Perú

La Conferencia Anual de Empresarios (Cade) llegó a su fin y ha sido el presidente de Ipae, Gonzalo Galdós, el encargado de clausurar el evento que tuvo reunidas durante dos días a figuras del ámbito político y empresarial. Durante su discurso hizo un llamado a sus colegas a poder tomar acciones frente a los problemas que se presentan en el país y aprovechó para enviar una crítica al gobierno del presidente Pedro Castillo.

Galdós invocó a un diálogo más amplio en el que no solo participen los integrantes de la clase política, sino también el empresariado. “Queda claro que los líderes empresariales tenemos que asumir un rol más protagónico que el que hemos tenido hasta ahora. A eso tenemos que sumarle una capacidad de iniciativa para generar esos diálogos, propuestas y acciones”, dijo ante los asistentes de la conferencia.

La idea de que un estado empresarial tiene las capacidades para reemplazar a las empresas y la inversión privada fueron calificadas por Galdós como un mensaje populista. “Un mensaje que acaba con la credibilidad del gobierno de turno porque lo sumerge dentro de esta lista de utopías que nunca se pudieron construir en el mundo”, agregó para luego señalar que esto no logra mas que ahuyentar a la inversión privada.

La llegada de nuevos inversionistas son consideradas por el líder de Ipae como la manera para alcanzar crecimiento en el país, el mismo que hace falta para reducir los niveles de pobreza. “No se puede generar esta inversión si no existen condiciones mínimas de estabilidad y reglas de juego claras para que eso suceda. Trabajemos en esa línea porque estoy seguro de que si algo hemos hecho bien es apostar por el Perú y su futuro”, indicó.

Entre sus palabras finales, Galdós invocó a sus colegas a defender la institucionalidad y el crecimiento económico a los que calificó como la única manera de generar desarrollo. Asimismo, hizo un llamado a apostar por una educación de calidad para evitar que se hipoteque a las futuras generaciones. Dicho esto, procedió a clausurar la conferencia e invitar a todos al evento que se realizará el año próximo.

La presidenta de la Asociación Civil Transparencia, Adriana Urrutia, manifestó que el Perú necesita más consensos, promover el diálogo y dejar de atacarnos para empezar a trabajar en conjunto para atender las necesidades urgentes de nuestro país. “Quizás así nos pongamos a pensar qué cosa podemos hacer en conjunto para el país y encontrar palabras que tiendan puentes y no que levanten muros”.

Urrutia recalcó que es importante respetar a los interlocutores, ya que “una persona que no piensa igual no es el enemigo y una persona que discrepa no es un cojudigno, no es un caviar, no es un burro ni animales, sino una persona que yo reconozco como ciudadano, con el que puedo dialogar y puedo tener concensos”.

Respecto a la visita de la misión de la OEA en el Perú, indicó que “viene a cumplir un requerimiento del Estado Peruano que esperamos permita dar un marco a la discusión de las autoridades e instituciones en los próximos meses. Esta visita debería permitir a la OEA emitir una opinión y un análisis objetivo que esperamos nos permita tener una salida a esta crisis”.

“La evidencia que la OEA recoja en estos dos días de visita le permitiría señalar el estado actual de la política en el Perú y con todo el conocimiento que tiene la organización, plantear un conjunto de mecanismos que le permita tener un diálogo entre actores políticos que nos permita trazar salidas políticas de la crisis”, manifestó.

