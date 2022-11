Carlos Desio reconoció que en el pasado pidió a Jean Deza y pretende a Martín Távara en Alianza Atlético

Carlos Desio habló de Jean Deza y Martín Távara, además de su propuesta en Alianza Atlético.

Carlos Desio hizo un gran trabajo con Sport Huancayo esta temporada. De hecho, lo llevó a pelear el Torneo Apertura, del que estuvo cerca de ganarlo, aunque finalmente se quedó a un punto del triunfador, Melgar de Arequipa. Sin embargo, su propuesta de juego y trabajo pese a las limitaciones lo llevó a ser el foco de atención del medio local. En ese sentido, en los últimos días firmó contrato con Alianza Atlético y manifestó su intención de contar con Martín Távara, además de referirse a Jean Deza.

“Yo pedí a Jean Deza, tanto en Binacional como en Huancayo. Es un jugador extraordinario, sé cómo hablarle para encaminarlo, y ya con la edad te llega la madurez, pero le daría la oportunidad a un jugador así”, comentó el DT argentino en entrevista para Programa Contraataque.

De la misma manera, reconoció que tiene en la mira al volante suspendido de Sporting Cristal, aunque la decisión final pasa por la aprobación de la dirigencia del ‘Vendaval’. “Pregunté por Távara porque quedaba en libertad, pero el tema pasa por la parte directiva. Es un muy buen jugador, pero la decisión pasa por el lado dirigencial”, dijo.

Y es que los dos jugadores tienen su futuro por definir. En el caso del ‘Ratón’, se encuentra libre luego de culminar su contrato con ADT. Tras ello, confesó que analiza dónde jugará y reveló que tiene una propuesta para jugar en Paraguay, pero la opción más factible sería la de Sport Boys. Sobre el volante nacional, fue parte de un hecho extradeportivo luego de que su expareja lo acusara de maltrato físico y psicológico en un programa de espectáculos. Luego de que la noticia se difundió en todo el medio, el club ‘celeste’ optó por separarlo, aunque quedaría ver si es que otra medida es la resolución de su contrato o enviarlo a préstamo a otro equipo.

Martín Távara era uno de los mejores jugadores de Sporting Cristal, pero fue separado por un tema extradeportivo. (Club Sporting Cristal)

Lo cierto, es que son dos jugadores con mucho talento y que si, se centran exclusivamente en rendir al 100% cada partido, pueden ser claves en el funcionamiento de cualquier equipo. En esa línea, Desio declaró lo siguiente. “El futbolista tiene que entender que es personajes públicos y que esto es su trabajo, y si no son profesionales o no se cuidan, no van a tener una carrera larga. Pueden divertirse si tienen familia o pareja, pero sin excesos”.

Propuesta en Alianza Atlético

Por otro lado, el exDT de Sport Huancayo explicó los motivos por los que aceptó el ofrecimiento de Alianza Atlético. “Estoy contento por este nuevo reto, me va a servir para aprender. Acepté porque la propuesta de Sullana era la que más me convencía. Va a trabajar conmigo el mismo comando técnico de Huancayo”, señaló.

De la misma manera, Carlos afirmó que en promedio ocho o nueve futbolistas seguirán en el plantel y, en ese sentido, confesó lo que pretende plasmar. “Quiero jóvenes, no creo que tengamos un plantel de mucha edad, me gusta tener equipos con gran intensidad”, mencionó.

“El tema del armado del plantel es en conjunto con la directiva, yo le voy diciendo nombres y ellos van llamando de acuerdo con las posibilidades, me gusta que sean versátiles, que tengan inteligencia, velocidad, agresividad y competitividad como principales características”, agregó.

Para finalizar, descartó que vaya a fichar jugadores del ‘Rojo Matador’, ya que varios tienen ofertas de elencos de otras ligas. “Ross tiene una propuesta muy importante de otro país. Desde Argentina me llamaron por Benites, preguntaron por él, y desde México también hay una propuesta. Huancayo también quiere renovarle, por eso es muy complicado”, cerró.

Alianza Atlético acabó en la novena posición en la tabla del Acumulado este 2022. (Liga 1)

