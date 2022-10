Manuel Donayre a sus imitadores de ‘Yo Soy’: “Yo trabajé en mi nombre, me hice respetar” | ENTREVISTA

Manuel Donayre volverá a los escenarios. (Instagram)

Con 63 años de trayectoria, Manuel Donayre es considerado uno de los máximos exponentes de la música criolla. Por ello, tras el fin de las restricciones sanitarias por la pandemia de COVID-19, el cantante volverá a los escenarios de manera presencial este 31 de octubre en el Centro de Convenciones Scencia de La Molina.

En conversación con Infobae, el popular ‘Diamante Negro del Perú’ se animó a hablar sobre el significado que tiene este género peruano en su vida, además de la falta de apoyo por parte del Gobierno para que los nuevos talentos puedan desarrollarse.

Asimismo, Manuel Donayre se refirió al incidente que tuvo con su imitador de ‘Yo Soy’, Carlos Farfán, a quien le exigió hacer un buen uso de su nombre, pues no le gustó que este se vea involucrado en un escándalo.

- ¿Qué significa para usted la música criolla?

Es parte de mi vida, desde mi niñez. He construido mi familia a través de ella con mis dos hijos, mis tres nietas y mis bisnietos. Aparte, he ayudado a mis hermanos, a mi padre y mi madre, entonces es para mí todo, toda mi formación. Lo que soy actualmente, soy por la música criolla.

- Siempre ha habido una lucha de celebraciones en Perú, o Halloween o el Día de la Canción Criolla, ¿usted cómo lo toma?

Creo que eso no depende de nosotros los artistas, ni interpretes, ni músicos, eso depende del Gobierno, de la formación que se da desde el Gobierno, por no exigir lo que es nuestra identidad como peruano, porque la música criolla, la música andina, la música norteña, todo es parte de nuestro patrimonio cultural, sin embargo no se le da la ventana que necesita.

- Entonces no hay apoyo...

No es de ahora, sino desde hace mucho tiempo, pero creo que en estos últimos años se ha dejado de lado nuestro fervor criollo, aún así, tenemos talentos en niños, en jóvenes, en gente de tercera edad y lo vemos a diario en la televisión y en todo lugar.

- ¿El Ministerio de Cultura debería de preocuparse más?

Yo creo que la televisión y la prensa también lo debería de hacer porque siempre promocionan a un artista que viene de afuera. A nosotros cuando hacemos espectáculos nos cobran muy caro el impuesto, entonces nos están cerrando las puertas, aunque eso no depende de nosotros, sino del mismo Gobierno. Yo me he encontrado con gente que utiliza mi nombre en la vida diaria y el ministerio no hace nada.

- ¿Se refiere a su imitador Carlos Farfán? ¿Qué fue lo que realmente pasó con su imitador de ‘Yo Soy’?

Yo respeto a todo aquel que quiera trabajar. A mí lo que me incómoda es que no se respete al profesional, al dueño del nombre. Las personas que utilizan este nombre deben de tener respeto a los demás, no solo a Manuel Donayre, sino de todos los artistas de los que se utiliza su nombre. Este señor (Carlos Farfán), además de usar mi nombre, se pelea con su mujer y pone mi nombre en los titulares. Cuando uno le va a reclamar, el señor se pone agresiva y todavía nos dice que lo denunciemos. Si las autoridades no hacen nada, nosotros los artistas estamos desamparados.

- ¿Qué es lo que quisiera reclamar en estos momentos?

Yo tengo 63 años de vida artística y eso no quiere decir que yo comencé ayer, trabajé en mi nombre, me hice respetar, porque así como respeto mi nombre, también respeto al público, ese público que me ha llevado al escenario. Ellos merecen todo el respeto del mundo, yo comparto con ellos a diario, no solo aquí en el país, también en el extranjero.

- Entonces, ¿no quiere que salgan nuevos imitadores de su arte?

Conozco a imitadores de Manuel Donayre que lo hacen muy bien y lo respetan, como Pedrito Crisanto. Yo creo que es el mejor imitador que yo tengo. Hay que hacerle promoción a ese niño. Primero se presentó en ‘Yo Soy Kids’, el muchacho canta con su voz y lo hace maravillosamente bien.

Respalda declaraciones de Bartola

En conversación con Moloko Podcast, la cantante criolla Bartola dio a conocer que no se siente identificada con los descendientes afroperuanos, pues ella considera que dicha población se autoexcluye y no comparte este concepto.

Al respecto, Manuel Donayre consideró que su compañera se encuentra en lo correcto. “Yo soy peruano y no creo que por mi color se me deba de catalogar como afroperuano o emitir algún comentario que me dañe como peruano, el peruano tiene los rasgos de diferentes razas y eso no quiere decir que porque sea moreno, chino, mestizo se me quite el galardón de ser peruano. Nadie tiene porque señalar a nadie”.

