Una demora inexplicable: restos Natacha de Crombrugghe siguen en la morgue de Arequipa

Natacha de Crombrugghe: video de laúltima vez que fue vista.

Los padres de Natacha de Crombrugghe, la turista belga fallecida en el Colca, hicieron público este martes que los restos de su hija continúan en la morgue de Arequipa, tres semanas después de que el Ministerio Público confirmara su identificación.

En una misiva compartida en la cuenta de Facebook Looking for Natacha, los progenitores dijeron no saber por qué “están tardando tanto” las diligencias de las autoridades desde que la Fiscalía confirmó que los restos óseos hallados en un cañón andino pertenecían a la turista belga de 28 años.

“Seguimos esperando que el expediente judicial se traslade al fiscal, que podrá solicitar el informe del médico forense. Sus conclusiones sobre la causa de la muerte deberían permitir decidir si son necesarios más análisis” o no, continúa el mensaje.

Al concluir el pronunciamiento, agregaron que desean volver a casa con su hija y rendirle un homenaje. Los restos de Natacha de Crombrugghe, encontrados el 21 de septiembre, fueron identificados mediante el examen de ADN practicado a los sus padres. Aún no se precisa la causa de la muerte de la turista.

Natacha había dejado una mochila en su habitación de hotel en el pueblo andino de Cabanaconde, el 24 de enero, antes de ir a visitar el cañón de Colca, un popular destino turístico de la sierra peruana. Desde entonces, se desconocía su paradero.

“Al parecer el cuerpo fue arrastrado y hallado entre unas rocas. Se encontraba en una zona de difícil acceso con quebradas de 200 metros”, dijo a la AFP el fiscal Jesús Manuel Gallegos, quien participó en el levantamiento del cadáver, un día después de ser encontrado por pescadores.

“Tuvimos que recorrer once horas y media para [llegar al lugar y] levantar el cuerpo, que estaba casi momificado hasta la rodilla. Han pasado casi nueve meses de su desaparición”, añadió Gallegos.

La desaparición

La joven belga, graduada en derecho en la Universidad Católica de Lovaina y quien trabajaba hasta hacía un tiempo para una compañía de seguros, según su perfil de la red LinkedIn, se comunicó por última vez con sus padres en Bruselas el 23 de enero. Luego se desactivó su GPS y su celular se apagó.

De Crombrugghe compartía regularmente en las redes sociales fotos y comentarios de su viaje a Perú, pero dejó súbitamente de hacerlo. Su última publicación en Facebook es del 20 de enero.

“Machu Picchu no es solamente hermoso, es sublime”, escribió junto a una fotografía suya en la que aparecía sonriente con la ciudadela de piedra como fondo panorámico.

Posteriormente, se dirigió a Cabanaconde, pueblo próximo al Cañón del río Colca, a 4.000 metros sobre el nivel del mar.

En los últimos cinco años se registraron otros dos casos de turistas extranjeras -una española y una estadounidense- que desaparecieron sin dejar rastro en Cusco, según medios locales.

¿Por qué Natacha de Crombrugghe viajó a Perú?

Siguiendo los datos de la página web que se lanzó para su búsqueda, Natacha dejó Bélgica el 1 de enero para iniciar un viaje por América Latina, el cual tendría una duración de 6 meses. Perú fue su primer destino. En uno de los textos se resalta que, “tras visitar varias maravillas del Perú, quería estar sola, desconectar y tomarse su tiempo en el oasis del Cañón para preparar el resto de su viaje”.

Los últimos datos que se recogieron indicaron que dejó el hotel donde se hospedaba para iniciar una caminata. Cuando no se supo nada de ella, los padres y su hermano levantaron una alerta sobre su desaparición, solicitando el apoyo de las autoridades peruanas.

Los familiares informaron que había una recompensa de 15.000 dólares para quien la encuentre o ayude a localizarla con información de su paradero.

