Niños roban un celular y más de mil soles de quiosco de golosinas en el Callao

La delincuencia es una problemática social que las autoridades no han logrado contener. Esta vez, tres menores de entre 10 y 11 años ingresaron al quiosco de golosinas ubicado en el parque del asentamiento humano Santa Rosa en el Callao, pero no para robar dulces o galletas, sino para sustraer dinero en efectivo y celulares.

Las cámaras de seguridad captaron el preciso momento en el que los tres niños ingresan al parque en horas de la madrugada cruzando el cerco de seguridad. Con ayuda de un cubo de los juegos didácticos uno de ellos trepó al techo del quiosco para poder ingresar. Una vez dentro, empezó a revisar los cajones uno a uno en busca de dinero.

Luego, abrió la ventana para que los otros dos niños pudieran ingresar y continúen revisando todos los espacios del quiosco.

“Si bien es cierto la delincuencia ha aumentado de forma considerable, a la edad que estos menores están empezando me hace pensar que si hoy ingresan a un quiosco, mañana a dónde van a ingresar ¿a un banco?”, sostuvo uno de los vecinos de la zona en declaraciones para Latina Noticias.

El monto robado por los tres menores de edad asciende a los S/1.200 y un teléfono celular.

Según detallaron los vecinos, los tres menores no viven cerca al parque pues no los han visto antes, sin embargo, no descartan que sean de zonas aledañas debido a que el robo se registró en horas de la madrugada.

“Tenemos que ver el futuro de esos niños. ¿Qué nos espera más adelante cuando crezcan?”, expresó otras de las vecinas.

La denuncia fue realizada en la Comisaría de Dulanto, pero los efectivos policiales les indicaron que deben probar el robo de dinero en efectivo.

Los vecinos indicaron que el monto sustraído por los niños estaba destinado para el pago de un personal de servicio del parque. Asimismo, pidieron ayuda a las autoridades pues expresaron su preocupación por el futuro de estos niños que a temprana edad ya cometen actos delictivos.

Código penal

De acuerdo al Código Penal peruano, los menores que cometen este tipo de actos no son juzgados como delitos sino como infracciones. Es decir, los menores de 18 años están exentos de responsabilidad penal.

En tanto, de acuerdo al Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, Decreto Legislativo 1348, los menores entre 14 y 18 años pueden recibir una sanción que va desde una amonestación hasta el internamiento en un centro juvenil.

Mientras que los menores de 14 años que participan en un hecho con connotación penal solo se les puede imponer medidas socio protectoras.

