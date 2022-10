Ministerio del Interior investiga a Harvey Colchado por estar presente en el pronunciamiento de fiscal de la Nación

Una vez más el coronel Harvey Colchado vuelve a ser el centro de atención. Desde el despacho del Interior, la Dirección de Asuntos Internos de dicha cartera ha abierto una investigación en contra el miembro de la institución policial por haber estado presente en el pronunciamiento de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, cuando ésta anunció la presentación de la denuncia constitucional en contra del presidente Pedro Castillo.

El director Asuntos Internos, Marino Sihuas Campos solicitó se reúna la información respecto a lo efectuado por Colchado y que del mismo modo se investigue al coronel Walter Lozano Pajuelo, ambos miembros del equipo especial que investiga al entorno del mandatario.

“Solicito se sirva informar si para la presencia de los oficiales superiores que participaron (pronunciamiento de la fiscal de la Nación) se requería autorización expresa de parte de su superior. Asimismo, si dieron cuenta de su presencia en dicho acto, estaban obligados a participar”, se lee en el comunicado enviado al Comandante General de la PNP, Raúl Alfaro Alvarado.

Patricia Benavides presentó una denuncia constitucional contra Pedro Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión. (Ministerio Público)

Además, de lo requerido, también es menester para el director de la mencionada área del ministerio del Interior, si es que los miembros de la institución policial que estuvieron presentes en el pronunciamiento de la jefa del Ministerio Público, llevaban puesto algún uniforme o distintivo de la Policía Nacional.

En tanto, Luis Naldos Blanco, defensa legal del coronel Colchado, indicó a través de su cuenta de twitter que este sábado 15 de octubre, el Gobierno tiene pensado darle de baja de la DIGIMIN, además de darle paso al retiro a su patrocinado y a Lozano Pajuelo.

#URGENTE Entre hoy y mañana el gobierno estaría relevando al Crnl Colchado de la DIGIMIN. Además se habría decidido pasarle al retiro, juntos a otros Coroneles que participaron en el operativo de estos días. Urgente reacción!!!! — Luis Naldos Blanco (@lnaldos) October 14, 2022

En una entrevista con Juliana Oxenfford en su programa Al Estilo Juliana, el abogado detalló lo que refirió mediante sus redes sociales.

“Esto es un trascendido, el coronel Colchado no ha recibido comunicación al respecto, pero esto que nos ha llegado a conocimiento, esto lo he consultado con él y lo que me ha comentado es que oficialmente no hay una comunicación, pero yo comenzaría diciendo que espero estar equivocado; el destituir al coronel Colchado y además pretender pasar al retiro a los otros coroneles que forman parte del equipo especial, sería realmente algo inconcebible”, explicó el abogado.

Abogado de Harvey Colchado se pronuncia

