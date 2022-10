Fiscal Marita Barreto: “El Ministerio Público ya hizo su trabajo, ahora le toca al Congreso”

Esta mañana la Fiscal Superior, Marita Barreto, se presentó en una entrevista con Canal N en donde habló sobre la reciente denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo que acaba de imponerle la Fiscal de la Nación tras ser vinculado por presuntos actos de corrupción.

La fiscal anticorrupción fue clara en mencionar que la ley tiene que ser para todos por igual y que ante las investigaciones que han permitido determinar hechos serios que involucran al mandatario en presuntos casos de corrupción, se tiene que llegar hasta el último punto porque “nadie tiene corona”.

“Eso es el verdadero poder político, cuando los que cometen delitos ejercen o instrumentalizan su función como altos funcionarios de Estado para concertar actos contrarios a la ley. Se ha encontrado evidencia en el cual establece el modo y circunstancia cómo es que algunos altos funcionarios de Estado promovieron el delito y buscaron ocultar aquellas personas que estaban siendo perseguidas por las autoridades porque eran pasibles de una detención y ocultaron a esa persona para que no pueda hablar en su momento y denunciar aquellos hechos le facilitaron no solo recursos económicos sino toda una estratagema para que pueda mantenerse con dinero del Estado en la clandestinidad. Eso, por ejemplo, es una conducta gravísima que no se puede permitir y el cuestionamiento de decir que no puede ser investigado porque el artículo 117 lo impide, es decirle la máxima autoridad del Estado puede cometer los delitos más execrables y debe mantenerse en la impunidad”, expresó.

Marita Barreto lidera el equipo especial del Ministerio Público que investiga presuntos actos de corrupción en el actual gobierno de Pedro Castillo. (GEC)

“Lo que se ha hecho aquí es interpretar el espíritu de la norma, nadie puede ser tratado diferente ante la comisión de un delito, nadie tiene corona, todos somos pasibles de responder ante la ley cuando se ha cometido un delito, lo otro también es decir el artículo 117 protege también al criminal y eso no es así. Todos los que cometen delitos tienen que ser tratados por igual y eso es lo que se le ha dicho al Congreso, ustedes tomen la decisión porque aquí están los hechos, aquí están las pruebas, y son ustedes los llamados por ley para tomar la decisión, el Ministerio Público ya cumplió con su trabajo el Ministerio Público ya hizo su tarea de manera objetiva, imparcial y célere”, puntualizó.

Colaboradores eficaces

La fiscal Marita Barreto también fue muy clara y objetiva al mencionar cómo es que se trabaja cuando hay colaboradores eficaces y manifestó que ellos tienen la función de corroborar lo dicho por estas personas y solo así presentar eso como evidencias ante un juicio.

“Cuando el Ministerio Público toma esa información no lo da como una verdad, ni lo da como un hecho. El Ministerio Público hace su propia investigación y obtiene elementos de convicción y eso es lo que le da consistencia a esa información. Los elementos de convicción que se respaldan y los que se consiguen bajo dos principios en el debido proceso y garantizar el proceso de defensa de los imputados, eso es lo que le da la garantía de lo que hace el Ministerio Público, está enmarcado en la ley la colaboración eficaz es fundamental. Hace poco se pretendió quebrar el procedimiento con la presentación de un proyecto de ley y eso hubiera sido terrible para la lucha del crimen organizado”, puntualizó.

Pedro Castillo. (Presidencia de la República)

“Hay que tener en claro que la colaboración eficaz no lo puede dar cualquier persona. Lo que nosotros buscamos con la colaboración eficaz es aquella persona que estuvo adentro y que conoció el hecho le da consistencia y solidez ese dato. No lo damos por cierto, lo que hacemos es realizar actos de corroboración que le da solidez y la ley dice si no llegamos a ningún acuerdo con el colaborador todo lo que se corroboro y los elementos de convicción o pruebas alcanzan y mantienen su solidez y veracidad en el proceso. Por eso insisto que la colaboración eficaz es importante en estos procesos y solo tiene veracidad cuando se corrobora la información”, finalizó.

