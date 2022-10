‘Chemo’ del Solar explicó su polémica celebración: “Me enseñaron que podía perder, pero con Alianza Lima no”

'Chemo' del Solar habló sobre su celebración en conferencia de prensa.

Universidad César Vallejo venció 3-1 a Alianza Lima con goles de Yorleys Mena, Jairo Vélez y Alejandro Ramírez en el estadio Mansiche. No obstante, la celebración de José ‘Chemo’ del Solar se llevó todos los ‘flashes’. Y es que el técnico de los ‘poetas’ se emocionó tras el pitazo final, algo que no agradó mucho en la interna del club ‘blanquiazul’. El exfutbolista aclaró en conferencia de prensa por qué hizo ese festejo.

Culminó el partido y los jugadores del conjunto trujillano se abrazaron en la cancha, pues era un partido importante para acercarse al primer lugar del Torneo Clausura. Por su parte, ‘Chemo’ tuvo una celebración personal, la cual pocas veces se le vio haciéndola. El exjugador apretó los labios y alzó sus dos brazos en forma de puños mirando a la tribuna de occidente.

'Chemo' del Solar tuvo efusiva celebración tras final de Alianza Lima vs César Vallejo.

Esto no cayó bien en Alianza Lima, sobre todo en el entrenador Guillermo Salas. “Con respecto a las actitudes de ‘Chemo’, que ya ustedes lo van a ver en la televisión, no pude acercarme porque estaba un poquito lejos y justo él ya se fue, pero se dirigió a la barra y eso fue lo que no me gustó. El partido estaba ganado y lo felicito, pero no me parece”, señaló ‘Chicho’ en conferencia de prensa.

La respuesta de Guillermo del Solar no se hizo esperar. “Con Alianza para mí es un partido diferente, lo vivo así, si es que no le ha gustado a ‘Chicho’, mis disculpas hacia ‘Chicho’, pero los de Alianza celebran ante la ‘U’ de una manera y al equipo que más me gusta ganarle es a Alianza”.

“No pasó nada, yo fui criado en Universitario, yo jugué desde los diez años en la ‘U’ y para mí el rival de toda la vida va a ser Alianza Lima. La Vallejo es mi equipo, he estado en la San Martín, le tengo mucho cariño, he estado en Sporting Cristal, le tengo un gran cariño, he estado dos veces. A mí, el ‘Gato’ Cuellar, en paz descansa, me enseñó de que podíamos perder con cualquiera, pero con Alianza no”, explicó por qué celebró de esa manera.

“Yo simplemente he celebrado en la banca mirando a la tribuna occidente, después me volteé y celebré frente a la tribuna sur. Pero todo con respeto, en ningún momento he hecho un gesto obsceno, en ningún momento he sido malcriado, para nada. Simplemente he celebrado la victoria de mi equipo”, agregó.

Celebración de 'Chemo' del Solar. (@Edochoa12)

Triunfo importante de Vallejo

Más allá de su rivalidad con Alianza Lima, Guillermo del Solar y compañía celebraron tras el triunfo por la relevancia de este, debido a que sumaron un total de 25 puntos y se pusieron a tres de Sporting Cristal, líder del Torneo Clausura. Eso sí, los ‘celestes’ todavía no han disputado su partido por la fecha 14.

En cuanto a la tabla acumulada, los ‘poetas’ se ubican en zona de clasificación a Copa Sudamericana con 55 puntos y están a seis de conseguir un cupo para la Copa Libertadores, a falta de cinco jornadas para la finalización de la Liga 1.

Próximo partido de César Vallejo

Universidad César Vallejo visitará a Academia Cantolao en la próxima jornada. Este enfrentamiento se llevará a cabo el sábado 8 de octubre a las 13:15 horas en el estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador. El ‘delfín’ atraviesa un gran momento tras ganarle 3-1 a la Universidad San Martín.

