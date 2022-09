Gonzalo Alegría: “No voy a pelear con mi hijo y lo voy a proteger de toda esta inmundicia”

Gonzalo Alegría es acusado por supuesta violación sexual a su hijo.

Gonzalo Alegría, candidato a la Municipalidad de Lima, brindó una entrevista en radio Exitosa donde volvió a defenderse de la presunta denuncia en su contra por violación sexual a su hijo. Durante esta conversación, el postulante al sillón municipal aseguró que espera que esto quede atrás, porque todo se trata de una falsedad para inculparlo de algo que él no cometió.

Además, indicó que pese al distanciamiento, jamás le guardaría rencor a su hijo y que por el contrario lo que busca es protegerlo “de esta inmundicia”.

Según lo explicado por el integrante de Juntos Por el Perú, admitió que sí existió una denuncia por parte de su hijo, por el tema del alquiler de un local de campaña, pero que no está involucrado con la otra denuncia, de abuso sexual, al cual tildó de “asqueroso”.

“Esa (denuncia de violencia sexual) es la parte inventada asquerosa, que se ha hecho para denigrarme a mí, para denigrar a mi hijo y convertir esto en una asquerosidad (…) el documento que ellos llaman ‘manifiesto’, que se hizo en comisaria y en donde dice truculentamente que yo me acostaba con él y con el empleado, yo vivo en un hogar cristiano, mi padre de crianza es un pastor evangélico aimara, vivimos todos juntos. ¿Qué iba a hacer, bendecir la orgia? Hay que tener un poco de decencia”, declaró para el medio de comunicación en mención.

El aspirante a alcalde sostuvo que su hijo lo contactó un mes después del incidente de dicho establecimiento político, pidiéndole perdón por su actitud y que las disputadas entre Alegría y su madre habían ocasionado que tome la decisión de denunciarlo. Además, aseveró que el joven fue supuestamente manipulado por su madre para que puedan quedarse con una propiedad en España.

Sobre la relación que ahora mantiene con su hijo, Alegría menciona que, tanto él como su hermana, se encuentran bloqueados de las redes del joven, por lo que teme que lo manipulen nuevamente. Sin embargo, aclaró que no peleará con él porque entiende que nuevamente podría ser manipulado.

Gonzalo Alegría asegura que no renunciará a su candidatura.

Piden la renuncia de Alegría a la candidatura

La candidata a la alcaldía de Lima del partido Frente de la Esperanza, Elizabeth León, consideró que el postulante Gonzalo Alegría Varona, de Juntos por el Perú, debería renunciar a su candidatura.

“Yo creo que sí (debería renunciar). Yo lo haría si me hubiera tocado vivir esa situación, que compromete mucho el tema moral y el tema valores, si todo es cierto, tal como se dice. Yo sí hubiera tomado esa decisión de retirarme. (...) Uno tiene que comprometerse con sus propuestas y hacer una defensa como seres humanos”, expresó Elizabeth León en entrevista a Latina Noticias.

“Nuestra condición humana hace que, como padres, seamos los primeros defensores de nuestros hijos. Imagínense si nosotros los agredimos. Eso ya tiene un significado mucho mayor”, añadió.

(Andina)

Gonzalo Alegría se defiende

Gonzalo Alegría, salió a defenderse de las acusaciones en su contra. A través de un hilo compartido y publicado en su cuenta oficial de Twitter, el postulante aseguró que todo se trata de una falsedad.

“Como he mencionado anteriormente, yo no tengo denuncias. #Yosíestoylimpio. Y como candidato a la alcaldía, me manifiesto buscando ser siempre #transparente y poder contar con su #confianza siempre. La denuncia que hace mención la periodista Laura Grados es falsa, tal documento -en el que se me acusa de violencia sexual- no existe”, sostuvo el integrante de Juntos por el Perú.

“Lamentablemente, se trata un problema ocasionado por mi hijo, quien se vio envuelto en disputas legales por bienes e -influenciado por su madre- inventó una historia que le permitiera obtener patrimonios en España”, agregó.

SEGUIR LEYENDO