A qué hora juegan Real Madrid vs Atlético Madrid: el derbi por la liga española

Real Madrid vs Atlético Madrid: el equipo ‘merengue’ se enfrenta a los ‘colchoneros’ en una nueva edición del derbi de la ciudad por la fecha 6 de LaLiga que se llevará a cabo este domingo 18 de setiembre en el estadio Metropolitano.

El equipo merengue llega con las mejores sensaciones al clásico de Madrid por la liga española luego de encadenar ocho triunfos seguidos (Supercopa de Europa, LaLiga y Champions League) que le valieron su primer título europeo en el primer partido oficial de la temporada.

Además, es líder del Grupo F de la Champions League luego de sendos triunfos ante Celtic (3-0) en el estreno como visitante en Glasgow y la reciente ante RB Leipzig en el estadio Santiago Bernabéu. El buen momento de los ‘blancos’ también se notó en la liga local en la que consiguió puntaje perfecto con cinco triunfos seguidos ante Almería, Celta de Vigo, Espanyol, Real Betis y Mallorca.

Sin embargo, en la víspera del derbi, Real Madrid perdió el primer lugar de la tabla de posiciones de la Liga debido a que su clásico rival venció 3-0 al Elche FC y lo desplazó de la cima de la clasificación.

Ahora, los ‘merengues’ tienen una cuota adicional de presión para conseguir el triunfo, que le permita mantener el invicto en la liga, sostener la buena racha y recuperar el primer lugar.

Por otro lado, Atlético Madrid tiene la oportunidad de recuperar las buenas sensaciones para encarrilar la temporada. Los ‘rojiblancos’ se ubican en el octavo lugar al sumar tres triunfos (Getafe, Valencia y Celta de Vigo), un empate (Real Sociedad) y una derrota ( Villarreal).

Por ahora, con una diferencia de seis puntos con el líder Barcelona, el Atlético tiene la necesidad de superar al Real para acortar diferencias y meterse en los primeros lugares, de lo contrario, con una derrota podría quedar relegado con ocho puntos de su rival de turno y eventual puntero.

Atlético Madrid llega golpeado luego de la derrota ante Bayer Leverkusen en Alemania por la fecha 2 de la Champions League que le significó retroceder al tercer lugar de la tabla del Grupo B.

En lo deportivo, el técnico de Real Madrid, Carlo Ancelotti, tendrá una sensible baja para el derbi. El atacante Karim Benzema no se recuperó de una dolencia en la rodilla y no fue considerado en la convocatoria para el choque ligero. La cuota goleadora será responsabilidad del brasileño Vinicius Junior. Sin embargo, el DT italiano recupera a Eder Militao, presente en la lista. Otro jugador lastimado y que no estará es Lucas Vásquez. Se prevé el ingreso al equipo titular de Rodrygo Goes, aunque Eden Hazard puja por un lugar.

El estratega del Atlético Madrid, Diego Simeone, realizará algunas variantes en el equipo para encarar el duelo con el Real Madrid. El portero croata Ivo Grbic dejará su lugar para el regreso de Jan Oblak. Además, se espera el retorno de Ángel Correa y Geoffrey Kondogbia. Sin embargo, el ‘Cholo’ no podrá contar con las bajas conocidas de Stefan Savic, José María Giménez, Sergio Reguilón y Thomas Lemar.

Real Madrid vs Atlético Madrid: Alineaciones probables

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Tchouameni, Kroos; Valverde, Rodrygo y Vinicius.

Atlético Madrid: Oblak; Nahuel, Felipe, Witsel, Reinildo, Saúl; Correa, Kondogbia, Koke; Morata y João Félix.

Real Madrid venció 2-0 a RB Leipzig en su último partido por la Champions League

Horarios del Real Madrid vs Atlético Madrid

14:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador y México.

15:00 horas en Chile, Venezuela y Estados Unidos (Nueva York).

16:00 horas en Argentina y Uruguay.

20:00 horas en España.

12:00 horas en Los Ángeles (Estados Unidos).

04:00 horas (del 19/09) en Japón.

Canales Tv del derbi Real Madrid vs Atlético Madrid

- Argentina / Star+, ESPN Argentina

- Bolivia / Star+, ESPN2

- Brasil / GUIGO, ESPN, Star+, NOW NET e Claro

- Canadá / TSN App, TSN.ca

- Chile / ESPN2 Chile, Star+

- Colombia / Star+, ESPN2

- Costa Rica / Sky HD

- Cuba / ESPNPlay Caribbean, ESPN2 Caribbean

- Ecuador / ESPN2, Star+

- Francia / Free, beIN Sports 1, beIN SPORTS CONNECT

- Alemania / DAZN1, DAZN

- Italia / DAZN

- México / Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

- Panamá / Sky HD

- Paraguay / Star+, ESPN2

- Perú / Star+, ESPN2

- Puerto Rico / ESPNPlay Caribbean, ESPN2 Caribbean

- España / DAZN, Movistar LaLiga

- Estados Unidos / ESPN+

- Uruguay / ESPN2, Star+

- Venezuela / ESPN2, Star+

Últimos enfrentamientos del derbi de Madrid

El duelo más reciente entre Real Madrid y Atlético Madrid fue el pasado 8 de mayo en la temporada anterior de LaLiga 2021-2022. Los ‘colchoneros’ ganaron 1-0 con un gol de penal de Yannick Carrasco en el estadio Metropolitano.

08/05/22 Atlético Madrid 1-0 Real Madrid

12/12/21 Real Madrid 2-0 Atlético Madrid

07/03/21 Atlético Madrid 1-1 Real Madrid

12/12/20 Real Madrid 2-0 Atlético Madrid

01/02/20 Real Madrid 1-0 Atlético Madrid

12/01/20 Real Madrid 0-0 Atlético Madrid

