“Imposible amor” de Frankie Ruiz: quién la cantó primero y quién compuso una de las salsas más cantadas y bailadas en Perú

Perú es un país salsero y estas canciones son parte de la vida cotidiana. Existen temas del momento y grupos que se ponen de moda, pero, con el transcurrir de las semanas, la canción queda en el olvido o se escucha cada vez menos. Sin embargo, algunas salsas clásicas son eternas y siempre es lindo oírlas, como “Imposible amor” de Frankie Ruíz.

Al ‘Tártaro de la Salsa’, apelativo que no le gustaba, todo el mundo lo quería ver, tenía un voz dulce que encantaba en el escenario y en los 80′ fue uno de los más queridos en Puerto Rico y el mundo. En 1985 se inició como solista luego de que Judith Ruiz, esposa del cantante, se lo recomendara. Ese año sorprendió tanto que sobrepasó las ventas del Gran Combo. En 1987 nació el popular tema y en la siguiente nota te contamos su historia.

¿Cómo nació el tema “Imposible Amor”?

El cantante y compositor puertorriqueño, Pedro Arroyo, fue el creador del tema. En 1987, Frankie Ruiz debía confirmar su momento exitoso y junto con la disquera, TH Rodven, se pusieron a trabajar en su nuevo disco, la cual se llamó “¡Voy Pa’ Encima!”. Este álbum contó con ocho números, entre ellas la popular canción.

El compositor modificó la canción "Imposible Quererte" para crear "Imposible Amor" (Salserísimo Perú).

La disquera contactó a Arroyo para solicitarle dos temas y lo primero que entregó fue “Quiero verte”. Luego empezó a trabajar en el siguiente tema y lo primero que hizo fue rebuscar en sus archivos personales. En esa búsqueda encontró “Imposible quererte”, una canción inspirada en la separación de su primera esposa y que grabó el grupo Canayón de Puerto Rico en 1985. Arroyo le hizo una modificaciones a la letra y así nació “Imposible amor”.

“Me río porque ‘Imposible amor’ empieza las dos primeras líneas con otro tema que yo escribí, que se llama ‘He decidido olvidarte’. Y dije, ‘yo puedo empezar una canción con eso, pero con otra melodía, porque la idea que tenía, tenía que empezar con algo como eso. Y dije ‘ya lo usé', pero bueno, este es otro cantante, otro disco, otra vaina, yo no creo que haya problema. Así que por ahí empecé, ‘Hoy, he decidido que te tengo que olvidar’”, reveló el compositor en entrevista con Salserísimo Perú.

“Imposible Amor de Frankie Ruiz

HOY he decidido que te tengo que olvidar

lo que te daba ayer hoy no te puedo dar

otro cariño se interpuso en mi camino

y alguien que me sabe dar lo que a ti se te olvido

HOY he decidido que te tengo que olvidar

Debo marcharme a otras tierras a pelear

por que tu amor esta lleno de intangibles

y en tu cara es imposible que yo pueda ganar

A no ser… que por culpa del destino,

te arregles y te des cuenta que estabas obrando mal(2)

Es imposible amor que yo te quiera…….si has de tratarme así de esa manera

HOY he decidido que te tengo que olvidar… Debo marcharme

El álbum "¡Voy Pa' Encima!" tuvo ocho canciones y entre ella "Imposible amor" (Área 51 en salsa).

mamita linda a otras tierras a pelear

A no ser… que por del destino, te arregles y te des cuenta que estaba

sobrando mal y de eso tu sabes china

que yo te quiera mama…otros cariño se interpuso en mi camino y alguien que me sabe dar lo que a ti se te olvido

que yo te quiera mi china…eso es para que tu sepas china que jamás me vas a tratar de esa forma

que yo te quiera mi china, por ser tu amor egoísta yo tendré que olvidar porque ya yo me di cuenta que tu amor no estaba en na oye que va

que yo te quiera mamita… me lo hiciste la primera , me lo hiciste la segunda, pero la tercera oye mamita no va a suceder jamás

mamita linda si que yo te quiera…

¿Quién fue Frankie Ruiz?

José Antonio Terresola Ruiz, Frankie Ruiz, nació en Paterson, Nueva Jersey, en 1958. Fue un cantante estadounidense de ascendencia puertorriqueña que tuvo sus mejores años en los 80′. La música era todo para él y ya a los siete años era capaz de subirse a los escenarios. A los 13 grabó su primer álbum, acompañado de Charlie López y su orquesta.

En 1974 se trasladó junto a su madre a Puerto Rico, donde pasó a ser vocalista de varios conjuntos locales, entre ellos La Moderna Vibración, La Solución y la orquesta de Tommy Olivencia. A principios de los años ochenta, gracias a una voz cálida y suave, la cual resultaba ideal para la interpretación de canciones entre la balada-pop y la salsa tradicional, se convirtió en abanderado de la nueva corriente musical junto a otros cantantes de origen puertorriqueño como Eddie Santiago y Lalo Rodríguez.

Frankie Ruiz falleció en agosto de 1998 (Discogs).

Con “Solista pero no sólo”, emprendió su carrera en solitario a finales de 1985. Este álbum alcanzó las primeras posiciones en las listas de ventas de música latina y obtuvo el premio Latin Award de Mejor Disco de 1986. Todo mejoró en 1987 gracias a “¡Voy Pa’Encima!”, un trabajo discográfico que le valió ser elegido artista del año en la categoría de Salsa / Música Tropical por la prestigiosa revista Billboard.

Su carrera artística y la fama estuvo marcada por problemas de alcohol y drogas, que lamentablemente terminó con un contagio de sida. Falleció un 9 de agosto de 1998 a los 40 años de edad por una cirrosis hepática, solo un mes después de presentar en concierto, en el Madison Square Garden, su último trabajo: “Nacimiento y Recuerdos”.

