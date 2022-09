Vicepresidente del Congreso rechaza candidatura de Guido Bellido: “No garantiza contrapeso de poderes”

Mesa Directiva del Congreso. (PCM)

La candidatura del parlamentario de Perú Libre, Guido Bellido, a la presidencia del Congreso de la República ha causado rechazo en uno de los integrantes de la Mesa Directiva. Tal es el caso del tercer vicepresidente Alejandro Muñante, quien consideró que es muy probable que el expremier pase a segunda vuelta ya que no hay consenso en bancadas de izquierda ni de derecha.

“Todos los congresistas tienen el derecho de postular. Si así lo bancada lo propone, puede postular Guido Bellido, o cualquiera de los 130 congresistas, a excepción de los que estamos en la Mesa Directiva”, declaró a la prensa desde el Palacio Legislativo.

“Creo que tiene una facción que lo apoya, evidentemente la nuestra no. Pero tiene todo el derecho de poder hacerlo, no garantizo que vaya a ganar, pero si posiblemente pase a segunda vuelta. (…) Lo que estoy viendo es que no hay un mayor consenso en cuanto a los candidatos tanto de lado de la izquierda como de la oposición”, continuó.

Alejandro Muñante ingresa a la Mesa Directiva.

En esa línea, consideró que Bellido Ugarte no garantiza el contrapeso que necesita el país entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, ante la evidente afinidad que tiene con el gobierno de Pedro Castillo. “El voto de la oposición no va a tener”, resaltó.

“Como oposición, vamos a preferir siempre a un candidato que se ajuste a nuestra línea de acción porque creemos que es sumamente importante que el Congreso guarde su autonomía e independencia de las decisiones del Ejecutivo, creo que eso va a garantizar un buen sistema de pesos y contrapesos en nuestro país”, precisó.

“Lo que se tiene que tener en cuenta es que quien ocupa el cargo de presidente del Congreso es presidente de los 130 congresistas, es presidente de todas las bancadas y por ende tienen que guardar una objetividad que garantice imparcialidad frente a todos. Lamentablemente, no se ha visto eso en anteriores presidentes que han representado a la izquierda en este país, así que esto hace que seamos un poco escépticos a la objetividad que pueda representar un candidato de izquierda”, agregó.

Guido Bellido, candidato a la presidencia del Congreso.

Muestras de apoyo

De acuerdo a la vocera de Perú Libre, Kelly Portalatino, la candidatura del expresidente del Consejo de Ministros a la presidencia de la Mesa Directiva podría recibir gran apoyo por parte de partidos de izquierda.

“No solamente de izquierda, sino de centro y, por qué no, de derecha. Primero es el país, primero es la estabilidad de la gobernabilidad”, manifestó a los medios de comunicación.

“Estamos en conversaciones, en diálogos, aún no se ha concretado nada, pero es muy probable que pasemos a la segunda vuelta, eso es evidente. (…) En la política nada está dicho, vamos a poder seguir trabajando en diálogos para lograr acuerdos hasta el último día, que sería el lunes (12 de setiembre) a primeras horas. Ya en las urnas veremos cuál es el vencedor”, consideró.

Congresista José María Balcazar Zelada, de la bancada Perú Bicentenario, manifestó su respaldo a la propuesta de la Bancada Perú Libre. (Twitter: Guido Bellido)

Asimismo, dejó en claro que la bancada de Perú Libre “ya no es un oficialista, sino que ahora se catalogan como aliados” al gobierno de Castillo Terrones. “Todos los congresistas de la bancada hemos hechos críticas constructivas a todas las carteras del ministerio, también hemos sido parte de la censura de algunos ministros que no están trabajando para los grandes intereses de cada peruano”, precisó.

