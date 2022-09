Fuerzas Armadas patrullarán en las calles junto a la PNP: ¿Estrategia contra la delincuencia o medida populista?

Militares saldrán a resguardar las calles ante ola delictiva.

El titular de la PCM, Aníbal Torres, informó el pasado 31 de agosto que las Fuerzas Armadas en conjunto con la Policía Nacional del Perú saldrán a patrullar las calles a fin de estar alertas y combatir la delincuencia que día a día está más avezada, sobre todo en la ciudad de Lima.

En su corta alocución sobre este tema, agregó que el Poder Ejecutivo ha presentado proyectos de ley al Congreso para enfrentar la inseguridad ciudadana. “Les pedimos que vean estos proyectos a fin de combatir con eficacia la inseguridad. Vamos a trabajar otros temas, por ejemplo, combatir el uso de armas sin licencia a través de plazos para que las personas entreguen sus armas o, de lo contrario, las sanciones serán severas”, precisó.

Sin embargo, y lo que muchos peruanos se preguntan es que, si realmente, esta medida tendrá algún efecto, ya que en la anterioridad no se ha visto mejores resultados.

En diálogo con César Ortiz, experto en seguridad ciudadana y director de Aprosec, comentó que lamentablemente la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia es nula, porque ellos no tienen la autoridad para detener, disparar o frenar algún hecho delictivo.

“Hay que remontarnos desde muchos años en donde la dictadura militar imponía los toques de queda eran por temas políticos y no temas delictivos y en ese tiempo los soldados mataron a muchas personas inocentes, entre ellas la hija de un alto directivo de un canal de televisión. Entonces los soldados están dispuestos a trabajar por su patria, luchando en las guerras, pero no están preparados ni tienen el armamento adecuado para enfrentar el delito urbano. Vemos también que en el gobierno de Martín Vizcarra saliieron las Fuerzas Armadas a las calles, incluso la medida fue aplaudida por los vecinos, pero por qué, porque eran tiempos de pandemia y en ningún momento esas Fuerzas Armadas enfrentaron a los delincuentes e incluso hubo el caso de un capitán que abofeteó a un ciudadano porque atacó a la policía y no acato las órdenes que se habían dado en la pandemia y muchos ciudadanos empezaron a protestar, entonces nos damos cuenta de que los militares cuando reaccionan ante la ciudadanía o ante un desorden público no son bien vistos por los pobladores”, expresó.

Estado de emergencia en Perú tras ola delictiva que crece desmesuradamente

Agregó que en el “tiempo de Ollanta Humala, él sabía perfectamente bien que las Fuerzas Armadas no iban a hacer nada contra los delincuentes. Casi al final de su gobierno, dictó un estado de emergencia para el Callao y solo se respaldó en la Policía Nacional del Perú, no sacó a las Fuerzas Armadas porque conocía perfectamente como exmilitar, que no son las funciones de esta institución para acabar con los delitos urbanos. Decir nuevamente que las FF.AA. van a salir a combatir los delitos urbanos es preguntarnos para qué sí está demostrado históricamente que no han actuado ni van a actuar, porque no es su función, no están preparados para ellos. Nuevamente, este gobierno nos da puros cuentos”, agregó.

Delincuencia Empoderada

De acuerdo al Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol), se conoció que en 2021 hubo 94.789 actos delincuenciales, unos 11 delitos por cada hora aproximadamente.

Además, los datos señalan que los delitos denunciados aumentaron en 18% (14.869) con relación al año anterior, donde se registraron 79.920 actos delictivos.

Las estadísticas también indican que los hurtos y robos agravados fueron los que más han crecido, ambos delitos registraron el 83% (78.482) de la incidencia delictiva. En el 2020 hubo 67.431 hechos de inseguridad.

Ante esto, César Ortiz menciona que los efectivos militares no cuentan ni con la preparación ni con el armamento adecuado para hacerle frente a los actos delictivos y que nuevamente el gobierno ofrece medidas populistas.

“Hay que tener en cuenta que en el Perú existen tres tipos de delincuencia: la extranjera, la nacional (peruanos), y la mixta (peruanos y de otro país), está delincuencia está empoderada porque no solo este gobierno no actúa de manera efectiva. Los anteriores tampoco han hecho mucho por frenar la delincuencia urbana. No hay una política de estado y no han dejado nada, ya nos vamos por el octavo ministro del Interior, por eso que este gobierno, como un manotazo de ahogado, ha sacado nuevamente una propuesta populista y no me extrañaría que dentro de pocos días se hable sobre la pena de muerte. Realmente, Pedro Castillo está muy perdido, cualquier propuesta que se haga con las Fuerzas Armadas no va a dar resultado”, expresó.

Foto: Paolo Aguilar/EFE

“Las Fuerzas Armadas no van a aceptar que sus soldados combatan el delito urbano, por qué, qué pasaría si un soldado mata a un ciudadano o a un delincuente, porque el armamento que ellos usan, que es un AKM no es un armamento para combatir a los raqueteros a los marcas a los asaltadores no es para eso, además el soldado no está entrenado para neutralizar un delincuente”, agregó.

Para el abogado Daniel Cabeza, legalmente quien se encarga del orden público interno es la PNP y los militares solo pueden salir a las calles cuando sea por estado de emergencia conforme indica el artículo 137 de la CPP. “En tiempo de pandemia se vio cuando los militares salieron a las calles y desconocían de ciertas normas. Tal es el caso del capitán que abofeteó a un joven en la ciudad de Piura. El personal militar sobrepasó los derechos del joven al golpearlo, entonces antes de que salgan a las calles deberían conocer muchas normas, pero ellos no están formados para eso, entonces nuevamente empezamos por el inicio”.

Crímenes sin cesar

Respecto a los crímenes, la data del Sidpol indica que solo el 2021 se registraron 687 homicidios por sicariato, 329 más que el 2020. Lima, Callao, La Libertad, Piura, Ica, Áncash, Lambayeque y Tumbes registraron el 92% (641) del total. También se perpetraron 3.894 extorsiones, 2.000 casos más que el año anterior.

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que el 18.6% de la población mayor de 15 años de edad fue víctima de algún hecho delictivo, robo de celular, cartera o dinero, entre noviembre 2020 - abril 2021.

