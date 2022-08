Alianza Lima vs Universitario: Johan Fano aseguró que los “clásicos no se juegan, se ganan”

Johan Fano, exjugador de Universitario, analizó el duelo ante Alianza Lima por el clásico del fútbol peruano válido por la fecha 10 del Torneo Clausura 2022 de la Liga 1.

El ‘Gavilán’ consideró que el encuentro entre la ‘U’ y los ‘íntimos’ tiene un “plus” de motivación para los jugadores. Además, restó importancia a los antecedentes previos al clásico.

“Se dice que los clásicos no se juegan, se ganan. Siempre sea cual fuese el equipo, la posición en la que se encuentre o las circunstancias en las que lleguen, siempre es el partido diferente, el partido aparte y lógicamente estos partidos todo el mundo los quiere ganar. Si bien es cierto, se va a jugar por los tres puntos, siempre es un plus el llegar en la forma en la forma que anhelas o deseas, pero siempre es bueno terminar el partido con un triunfo ante el clásico rival”, explicó Fano en declaraciones a GolPerú.

Johan Fano fue consultado por el juego de Universitario y respondió que no va a tener mayores cambios a falta de unos días para el choque, pero resaltó que la motivación es un aspecto determinante en este tipo de partidos.

“El funcionamiento del equipo no se puede mejorar de la noche a la mañana. El funcionamiento del equipo se da paulatinamente, siempre el entrenador lo exige, pero cuando el técnico tiene 7 u 8 partidos, ya se tiene que notar el manejo del equipo y sobre todo a que juega. Yo creo que, de un partido a otro, eso no va a variar mucho. Lo que sí puede mejorar es la motivación. Universitario llega de ganar (a Ayacucho FC) y Alianza Lima empató de visitante (ante UTC). Esperemos que sea un buen clásico, lógicamente que gane la ‘U’. El funcionamiento no creo que varíe, lo que involucra a los jugadores es la motivación. Allí es un punto aparte y esperemos que los muchachos estén motivados, ansiosos, pero responsables, porque la ansiedad te puede llevar a cometer errores, y que estén concentrados para afrontar este partido”, agregó Fano.

Universitario de Deportes enfrentará a Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1

El ‘Cholo’ fue delantero y jugó en la ‘U’ (2007 y 2011), valoró la cuota goleadora del actual atacante ‘crema’ Alexander Succar, que marcó tres goles en los últimos tres partidos, tras la salida de Alex Valera al Al Fateh de Arabia Saudita.

“Siempre es importante para el delantero anotar, pero lo más importante es que cada vez que anote el equipo gane. De nada te sirve anotar y que el equipo pierda. Por su crecimiento, Valera, ha buscado lo mejor para él, su familia y para su proyección como futbolista, pero también le da la oportunidad a Succar que le está respondiendo al técnico la oportunidad con goles. Ojalá que el domingo esté fino con el gol, pero lo más importante es que todo el equipo funciona a la par para que él pueda tener oportunidades”, afirmó el exjugador de la selección peruana.

Fano afirmó que Universitario no pasa por un buen “momento” y señaló los errores en la contratación de refuerzos para la presente temporada.

“No he tenido la oportunidad de ver muchos partidos de Universitario, pero no está atravesando por un buen momento, tiene altibajos, a veces sí a veces no, pero creo que el próximo año tiene que ser más claro en las contrataciones que se puedan dar. Se trajeron jugadores que a la mitad de año ya los querían sacar y algunos salieron. Y otros jugadores que no estuvieron a la altura. Por eso siempre he dicho, yo no tengo nada contra los extranjeros, por el contrario, me encanta que lleguen y marquen la diferencia, pero a eso tienen a ir, a marcar la diferencia más aún si estas en el club más grande del Perú. Ahora, esperemos que Andy Polo llegue al nivel que todos le conocemos”, reflexionó Fano.

Universitario venció 2-1 a Ayacucho FC con gol de Alexander Succar en el reciente partido por la Liga 1

En otro momento, Johan Fano se refirió a las complicadas negociaciones que entre el club Universitario y Alex Valera que terminaron con el fichaje del atacante al fútbol árabe.

“Hay que reconocer dos cosas importantes. La transferencia de Alex (Valera) siempre tiene que ser a beneficio del club que es lo más importante, porque el club invirtió y creyó en él. Por otra parte, el jugador también tiene que ser correspondido y ser grato porque Universitario le abrió las puertas y le brindó la oportunidad, y por llegar a Universitario es que se le dio cosas importantes. No solamente estar en el club más grande del Perú, sino llegar a la selección peruana, tener la posibilidad de jugar Eliminatorias y hasta poder jugar un Mundial que al final no se dio. Entonces, en la vida todo tiene que ser correspondido. Lógicamente, cuando a mi preguntan, lo mejor que le puede pasar a un futbolista peruano es que migre (al exterior) porque será bueno para su crecimiento. Uno tiene que dejar que el club gane y si el club realizó está transferencia, espero bien correspondido en la parte económica”, finalizó Fano.

Alianza Lima igualó 1-1 ante UTC con gol de Hernán Barcos en el último duelo por la Liga 1

