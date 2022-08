Poder Judicial evaluará este viernes impedimento de salida contra Freddy Díaz

Freddy Diaz, congresista acusado de violación. | Foto: Agencia Andina

Este viernes 5 de agosto, el Poder Judicial evaluará el pedido fiscal para que se ordene el impedimento de salida del país por 9 meses al congresista Freddy Díaz Monago, quien es acusado de violación sexual en las mismas instalaciones del Congreso por una trabajadora de su despacho.

El pedido realizado por la fiscal suprema, Zoraida Ávalos, será analizado por el juez supremo Juan Carlos Chekley, para asegurar su permanencia en el Perú, mientras se realizan las diligencias programadas para definir su situación legal.

Además, el magistrado concedió el uso de la palabra al legislador para que pueda dar sus descargos junto a su defensa legal frente al requerimiento que hizo en su contra la titular de la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal. La audiencia será reservada debido al carácter del delito.

Cabe recordar que la fiscal suprema Zoraida Ávalos inició una investigación preliminar al congresista Freddy Díaz por el plazo de 60 días por el presunto delito contra la libertad sexual en la modalidad de violación de persona en estado de inconsciencia o en imposibilidad de resistir.

VIDEO DEL DÍA DE LOS HECHOS

El jueves se conoció un video que se sumaría a las pruebas. El material audiovisual registró al congresista Freddy Díaz cuando abandonaba su oficina la noche que habría ocurrido la presunta violación en agravio a una trabajadora.

Este video, publicado por Panorama a través de Twitter y registrado por un colaborador del Congreso, evidencia que el parlamentario Freddy Díaz cierra la puerta de su oficina y luego baja por las escaleras, mientras este trabajador le persigue hasta las afueras de las instalaciones haciéndole saber que había dejado encerrada a su compañera.

“Congresista, congresista, congresista, hola, congresista. Le ha dejado encerrada a mi compañera”, le menciona el colaborador mientras tanto grababa esta escena. Ante ello, el congresista responde: “no, no, ya me estoy yendo” y a la vez camina de manera apresurada hasta que se retira del lugar.

LA DEFENSA DE FREDDY DÍAZ

El 3 de agosto, su abogada Katty Cachay indicó que no habría ocurrido el delito de violación sexual, sino habría sido un acto consensuado, pese a la versión de la víctima que se hizo público.

“Nosotros creemos no del todo que miente, sino que ella podría estar confundida porque ella en ningún momento dice que la violaron, ella dice que no recuerda lo que pasó. Ella podría estar confundida, ella estuvo bebiendo, el congresista también estuvo bebiendo. Ambos reconocen que hubo bebidas y no estamos hablando de una botella”, explica para RPP Noticias.

VERSIÓN DE LA VÍCTIMA

Por otro lado, en el programa Al Estilo Juliana, la víctima brindó sus declaraciones a través de una compañera, indicando que nunca consintió nada y rectificó el daño ocasionado la madrugada del miércoles 27 de julio.

“Estoy convencida de que este sujeto me ha hecho daño, que yo jamás le he consentido nada, ni le he coqueteado ni le he dado indicios para nada. Quiero dejar en claro que esto que ha pasado no es mi culpa, y que yo jamás le he consentido al señor nada”, dijo en ATV.

SEGUIRÁ EN EL CONGRESO

El congresista Freddy Diaz seguirá en el Legislativo mientras la comisión de Ética realice informe que lo suspenda, manifestó Diego Bazán (Avanza País), secretario de esa comisión, y recordó que la Constitución señala que el cargo de congresista es irrenunciable e irrevocable.

Si bien el martes la Comisión de Ética del Congreso aprobó, por unanimidad, la denuncia de oficio contra el congresista Freddy Díaz. Bazán señaló que deben seguir los procesos establecidos en el reglamento del Congreso. Manifestó que el informe final de esa comisión demoraría un mes, aproximadamente, pero aseguró que existe la voluntad para resolver el caso lo más pronto posible, aunque el reglamento se los impide.

“Existe la voluntad de cambiar el reglamento para este tipo de ocasiones, pero no son retroactivos. Significa que no se pueden aplicar en el caso de Freddy Díaz [...] Lo máximo que podemos hacer es suspender por 120 días al congresista, pero sabemos que no será suficiente por la gravedad del asunto”, señaló hace unos días Diego Bazán a RPP Noticias.

