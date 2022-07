Gobiernos regionales y la poca ejecución de su presupuesto en salud y otros sectores

El Gobierno nacional solo tuvo una ejecución presupuestal del 25 % en los primeros seis meses del año. Foto: Agencia Andina.

La ejecución presupuestal en los proyectos, tanto en los sectores de Educación, Salud, Transporte y entre otros, es muy importante porque generará mejores condiciones para el desarrollo de la población. Sin embargo, si bien existe un avance en la ejecución de presupuestos, aún se evidencia la ineficiencia de los Gobiernos nacionales, regionales y locales en el periodo de enero a junio de 2022. Por ello, Infobae conversó con dos especialistas, quienes nos explicarán el motivo de la poco ejecución y qué medidas se debe tomar para mejorar.

Según el estudio de Reporte de Eficacia de Gasto Público de ComexPerú, en estos primeros seis meses del año, el Gobierno nacional invirtió S/ 6,214 millones, registrándose una caída del 13.5 %, lo cual ocasionó un gasto de S/ 970 millones menos. Asimismo, se evidenció una ejecución presupuestal solo del 25 %, cuando el año pasado ya se encontraba en un 34 %, en este mismo periodo.

Para Lety Gómez, analista de estudios económicos de ComexPerú, esta es una cifra que no se veía antes, porque en los últimos años el Gobierno nacional se encontraba por encima del regional.

“Lo curioso es que antes el foco iba hacia los gobiernos subnacionales. En cambio, este gobierno nacional está más lento que de costumbre”, detalla la experta para Infobae.

En tanto, los Gobiernos regionales ejecutaron S/ 3,019 millones en proyectos, lo que equivale a un crecimiento de 11.5 %. Esto es un récord histórico de inversión pública. Entre los departamentos que destacan son: Loreto (36.8 %), Tacna (35.7 %), Moquegua (33.6 %) y Apurímac (33 %). A pesar de ello, existen seis departamentos que no superan ni el 20 %.

Récord histórico de inversión pública

REGIONES CON MENOR EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIÓN

En el Gobierno Regional presentan mayores necesidades, a pesar de ello las autoridades no han logrado ejecutar sus presupuestos asignados. Esto demuestra la falta de supervisión y gestión. En este punto, las regiones con menores ejecuciones son: Huánuco (8.3 %), La Libertad (11.4 %), Ica (13.2 %), Cajamarca (13.8 %), Piura (16.2 %) y Áncash (19.6 %).

SECTOR CON MAYOR AVANCE PRESUPUESTAL EN EL GOBIERNO REGIONAL

A nivel de Gobiernos Regionales, los sectores con mayor avance presupuestal se encuentran en Educación con un 48 % y Salud con un 43 %.

EDUCACIÓN

Según el Banco de Desarrollo de América Latina, indica que existe una relación entre la infraestructura y rendimiento escolar, porque ayuda a tener una calidad educativa. De acuerdo con ello, es fundamental que las autoridades ejecuten presupuestos que sean utilizados de forma correcta.

El Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) aumentó a S/ 35,895 millones. En este sector del Gobierno Regional tuvo una ejecución presupuestal de S/ 9,122 millones, lo cual representa un 47.6 %, pero con un 52.4 % no ejecutado. Mientras que a nivel local no se ejecutó el 62. 9 %.

SALUD

Desde hace años, el sector Salud presenta una precariedad en sus servicios, pero colapsó ante la pandemia contra la COVID-19. Es así que el avance debe ejecutarse con mayor prioridad. A pesar de ello, en el Gobierno regional, solo se evidencia un 42.7 %, correspondiente a S/ 5,507 millones.

TRANSPORTE

En este sector, el Gobierno Regional ha ejecutado S/ 1,032 millones, pero solo se avanzó un 24 %. En los Gobiernos locales también se ha devengado S/ 2,133, lo cual equivale a un 27 %. En este rubro no se supera ni el 30 %.

¿POR QUÉ EXISTE POCA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL?

Si bien existen diferentes razones que no permiten que las autoridades realicen una buena ejecución presupuestal. Lety Gómez, analista de estudios económicos de ComexPerú, detalla uno de los factores que no permite avanzar en esta ejecución.

“Esta alta rotación de autoridades significa que muchas personas llegan con prioridades distintas. Entonces, cambian los proyectos según los intereses que cada uno tiene. A esta alta rotación, sumemos los malos nombramientos que ha habido. Si tú no tienes o no cuentas con un profesional adecuado o personas capacitadas, el ciclo de la inversión pública se llena de errores”, explica Gómez.

En esta misma línea, el decano del Colegio de Economistas de Lima, Carlos Castro, concuerda con Gómez sobre contar con un profesional capacitado para resolver y cumplir con los presupuestos de ejecución.

“Es una falta de capacidad de gestión que también obedece a los órganos que componen el sistema de gestión. Lamentablemente, no cuenta con profesionales idóneos y preparados para poder cumplir en las mejores condiciones la fase del ciclo de inversión”, enfatiza el decano en una entrevista con Infobae.

¿CÓMO SE PUEDE MEJORAR?

Para hacer un presupuesto público efectivo, requiere mucho de las habilidades que el funcionario tenga como el conocer, entender y manejar dicha información. Estos presupuestos responden a cómo, dónde y por qué se invertirá el dinero público.

Esto requiere de una planificación; estudio operativo, lo cual ayudará a conocer las necesidades de la población y elaborar un plan estratégico; enfoque en los resultados, este evaluará si el proyecto es viable y tangible según la necesidad de las personas, y la medición, es importante monitorear el presupuesto asignado con la finalidad que estos no sean desviados.

Ante ello, Castro argumenta que el profesional debe tener la herramienta para ejecutar dicho presupuesto y mediante un proceso acabar con la corrupción que no ha dejado avanzar.

“Debemos tomar mecanismos o herramientas sumamente importantes para pensar en el futuro proyecto exitoso e ir minimizando la corrupción. Y, sobre todo, esos proyectos exitosos aseguran el bienestar. Si no tenemos esa visión, continuaremos teniendo proyectos fallidos e inconclusos”, señala el decano.

En este sentido, Gómez señala que no se deben enfocar en nuevos proyectos sin ser culminados otros, los cuales ya tienen un avance y un presupuesto asignado.

“Entender que no es falta de dinero, sino de gestión, pero de buena gestión. En lugar de iniciar nuevos proyectos, deben procurar cerrar los que ya están en camino. Hay carreteras que están en un 30 % o 40 % y no se terminan. Entonces una obra inconclusa o paralizada no ofrece un buen servicio para el que estaba destinado a construirse”, manifestó en la entrevista.