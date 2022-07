Perú: ¿Qué se espera del mensaje presidencial?

Pedro Castillo dará un nuevo mensaje al Congreso este 28 de julio. | Foto: Agencia Andina

Este jueves 28 de julio, el presidente Pedro Castillo cumplirá un año al frente del gobierno peruano. Durante ese período, ha generado la mayor crisis política crónica de las últimas décadas, al crear inestabilidad política extrema con una serie de decisiones como designar ministros y funcionarios de muy bajo nivel, simpatizantes o vinculados a organismos de fachada de Sendero Luminoso, también a procesados y cuestionados por una serie de crímenes, además de acusaciones e investigaciones fiscales por corrupción, que conducen directamente a él y miembros de su familia. Todo esto ha generado una fuerte reacción en contra de parte de la oposición y la ciudadanía.

El correlato negativo en la economía ha sido el estancamiento de la actividad productiva, la falta de inversiones y nuevos puestos de trabajo, la peor tasa de inflación en los últimos 25 años, el aumento del riesgo país, la pérdida de calificación financiera internacional, así como la desesperanza en todos los niveles.

En esas circunstancias, sin apoyo político, sin apoyo popular, sin capacidad política ni de gestión, con el “respaldo” de ronderos acusados de secuestro, cocaleros que alimentan el narcotráfico, y mineros ilegales que destruyen el medio ambiente y realizan trata de niños y niñas, el presidente Castillo debe cumplir el mandato constitucional de dar un mensaje al país este 28 de julio.

Un país con el mayor número real de muertos por la pandemia y con una economía devastada, esperaría que el mensaje presidencial ayude a recuperar la esperanza, que el presidente reconozca sus errores, que busque alianzas políticas, que haga anuncios objetivos para la recuperación de la economía y el empleo, etcétera.

Una gran mayoría de peruanos desearía que el presidente reconozca su incapacidad para gobernar y del paso al costado, facilitando una alternancia dentro de los cauces constitucionales.

Pero como no estamos en un mundo paralelo, eso no va a ocurrir. No existe en el país expectativas favorables ante el mensaje presidencial de Fiestas Patrias.

¿Qué se puede esperar del mensaje presidencial de Fiestas Patrias? ¿Qué se puede esperar del mensaje con motivo de un año de gobierno del presidente Castillo?

¿Qué se puede esperar de un presidente y un gobierno que ha creado tanta inestabilidad política y económica en tan poco tiempo? ¿Qué se puede esperar de un presidente con cinco investigaciones fiscales y aparentes evidencias de corrupción?

Castillo tiene media decena de personas muy cercanas a él prófugas de la justicia por acusaciones de corrupción (incluido su sobrino Fray Vásquez Castillo y su ex ministro estrella Juan Silva)

¿Qué se puede esperar de un presidente al que nada le importa el sufrimiento de millones de peruanos pobres dolidos por la muerte de la pandemia y por no recuperar sus ingresos familiares y no poder resistir ante la inflación galopante?

¿Qué se puede esperar de un presidente que ha arrancado de las manos de los peruanos la esperanza y la fe en el futuro?

Pues muy poco, o nada.

SEGUIR LEYENDO: