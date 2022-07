COVID-19: recomiendan adelantar vacaciones escolares tras aumento de casos en La Libertad. FOTO: Agencia Andina.

Las cifras de las regiones del Perú están en aumento. Por ello, la Gerencia Regional de Salud (Geresa) de La Libertad recomendó adelantar las vacaciones del mes de julio en los colegios a raíz del incremento de la COVID-19.

La gerenta de Salud, Kerstyn Morote, detalló que el día de ayer, 14 de julio, el Comando Operativo de la Geresa tuvo una reunión con la finalidad de tomar una decisión. En la junta se determinó el envío de un documento a Oster Paredes, gerente regional de Educación de La Libertad, y a los directores de las Unidades de Gestión Educativa Local a cerca de los riesgos que podrían ocurrir con los escolares y profesores.

Los casos en la región se han incrementado, del 10 al 14 de julio se registraron 55 casos positivos en los escolares y 163 profesores en La Libertad.

COLEGIOS CERRADOS

El colegio nacional Santa Rosa, ubicado en el centro histórico de Trujillo, tomó la decisión de cerrar sus instalaciones de forma temporal. Los primeros casos reportados en la institución fueron de las alumnas de cuarto año de secundaria tras asistir a un quinceañero.

Ante este suceso, se tomó como medida preventiva cerrar solo el salón, pero al aparecer en el transcurso de los días se conocieron más casos positivos. Por ello, las clases son dictadas por una de las plataformas virtuales.

Otro centro educativo de los que decidió cerrar temporalmente es el colegio nacional San Juan al conocer brotes de contagio.

Colegio nacional Santa Rosa. FOTO: Agencia Andina.

¿QUÉ COLEGIOS DEBERÁN ADELANTAR LAS VACACIONES?

La Gerencia Regional de Educación indicó que los directores deberán evaluar y luego tomar la mejor decisión de acuerdo con los reportes de cada institución. Por su parte, la gerencia publicará un comunicado con el objetivo de informar sobre las disposiciones del adelanto de las vacaciones del mes de julio.

Luego de los reportes, la Geresa comenzó con pruebas gratuitas y masivas en los distritos de Trujillo, Moche, La Esperanza, Florencia de Mora, Huanchaco, Víctor Larco y El Porvenir. La campaña se llevará a cabo hasta el día de mañana en el distrito de Moche.

INCREMENTO DE LA COVID-19

En las últimas semanas, en el Perú, se han incrementado los casos positivos. Existen 40 886 nuevos casos, según los reportes de EsSalud.

“El número de contagios se duplicó en una semana, debido a los sublinajes de la variante ómicron y descuido en las medidas de protección por parte de la población”, informó Edwin Neciosup, médico especialista y vocero de EsSalud.

¿POR QUÉ AUMENTARON LOS CASOS?

Alexis Holguín, director general de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Perú, precisó que muchas regiones bajaron la guardia y no tomaron las medidas de precaución debidas como uso correcto de la mascarilla, no asistir a eventos con espacios cerrados, entre otras restricciones. Además, las personas no asisten a vacunarse y sucede más a nivel regional.

El director general pide erradicar las creencias y mitos sobre la vacunación contra la COVID-19. “Hemos encontrado mitos que mencionan que si lo vacuno no va a crecer o que no podrán tener hijos más adelantes. Son cosas que no son reales y no tienen relación con la vacunación”, declaró a RPP Noticias.

