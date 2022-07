Alianza Lima vs Atlético Grau: multitudinario recibimiento del club blanquiazul en Piura

Alianza Lima vs Atlético Grau por la primera jornada del torneo Apertura (Foto: Alianza Lima)

Hinchas blanquiazules se reunieron este sábado 9 de julio a las afueras del hotel de concentración para recibir al plantel de Alianza Lima tras su llegada a Piura para enfrentar a Atlético Grau por la primera jornada del Torneo Apertura.

Los dirigidos por Carlos Bustos vienen de una ardua preparación en las instalaciones de Matute durante la presente semana. Asimismo, confirmaron algunos refuerzos para el primer equipo. Su objetivo primordial es destacar este segundo semestre del año para posicionarse en los primeros lugares del acumulado y así luchar por el título local.

(Video: Josemaria Sandoval)

ATLÉTICO GRAU VS ALIANZA LIMA

El duelo entre Atlético Grau frente a Alianza Lima se llevará a cabo el domingo 10 de julio a la 1:00 p.m. en el estadio municipal de Bernal de la ciudad de Piura.

Ambas escuadras enfrentaron en el Torneo Apertura. El cuadro ‘íntimo’ jugó en calidad de local y el marcador concluyó con un empate a uno. Los ‘Heroicos’ abrieron el marcador con un remate de cabeza de Rodrigo Salinas y luego llegaría Josepmir Ballón para sentenciar la igualdad.

A inicios de 2020 también se enfrentaron ambas escuadras por el Apertura. Aquella vez, Alianza Lima sacó ventaja por la mínima con gol de Alexi Gómez tras el pase de Felipe Rodríguez.

REFUERZOS DE ALIANZA LIMA

Para la presente temporada, Carlos Bustos ha decidido reforzar el plantel con el regreso de Paolo Hurtado y el fichaje de Gino Peruzzi. Por el lado de ‘Caballito’, regresa al equipo íntimo después de 11 años procedente de Unión Española de la primera división chilena, último club en el que militó.

El delantero llega proveniente de la Unión Española de Chile.

“Regresar al equipo que me vio nacer es algo que siempre quise. Es un sueño cumplido volver a casa. Ponerme la blanquiazul y dejar todo en la cancha. Me ilusiona poder compartir con nuestra gente, sentir su aliento, me hacen feliz. Prometo trabajo para lograr los objetivos que el club necesita. Alianza Lima siempre ha estado, está y estará siempre en mi corazón ¡Arriba Alianza toda la vida!”, declaró Hurtado en su presentación.

Por el lado de Peruzzi, llega al cuadro ‘victoriano’ después de tres temporadas en San Lorenzo de la primera división de Argentina. Ha militado en Boca Juniors, Nacional de Uruguay, Catania de Italia y Vélez. El defensa se encuentra preparado para debutar frente a Grau, según lo planteado por Bustos para el día del partido:

“Físicamente ando bien y nunca me costó adaptarme a un nuevo equipo. Hablé con el ‘profe’ y le dije que estoy a su disposición cuando él lo requiera. Él tiene la decisión y seguramente me analizará conforme pasen los días. Yo estoy con muchas ganas y si él me necesita para el fin de semana, yo estoy a su disposición”, dijo el lateral derecho en Alianzaplay.

Gino Peruzzi fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

PRÓXIMOS PARTIDOS DE ALIANZA LIMA

Atlético Grau vs Alianza Lima: domingo 10 de julio a la 1:00pm

Alianza Lima vs Sport Boys: domingo 17 de julio a la 1:15pm

Carlos A. Mannucci vs Alianza Lima: sábado 23 de julio a las 3:30pm

Alianza Lima vs Atlético Grau: martes 26 de julio a las 8:00pm

