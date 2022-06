Golazo de Pablo Lavandeira en Alianza Lima vs Ayacucho FC: gran control y definición para asegurar la victoria

Pablo Lavandeira anotó el 2-0 de Alianza Lima.

Alianza Lima vence 2-0 a Ayacucho FC en el estadio Alejandro Villanueva. Pablo Lavandeira volvió a brillar con camiseta ‘blanquiazul’ y consagró su noche con un golazo. Recibió un pase de Hernán Barcos, controló de gran forma y definió ante la salida del portero rival. De esta manera, los dirigidos por Carlos Bustos aseguran una nueva victoria en el Apertura.

Los ‘íntimos’ rotaron el balón en la mitad de la cancha. Luego abrieron para Hernán Barcos, quien tuvo mucho tiempo para pensar que hacer ante la poca presión de su rival. El ‘Pirata’ vio a Pablo Lavandeira y le metió un pase aéreo. El uruguayo pisó el área, la mató de pecho, se sacó la marca de un defensor, esperó un rebote de la pelota y disparó ante la salida del arquero Andy Vidal. ‘Lava’ marcó el segundo en los descuentos y le dedicó su gol a su compañero Edgar Benítez.

Pablo Lavandeira junto a Hernán Barcos son dos jugadores fundamentales en la zona de ataque ‘blanquiazul’. El ‘charrúa’ tiene seis goles en lo que va del 2022. Celebró ante River Plate, Deportivo Municipal y Fortaleza. Además, hizo un doblete a Carlos Stein en la jornada 12.

De mantenerse el resultado, los ‘victorianos’ alcanzarían 32 puntos. Si bien quedaron fuera de la pelea por el Apertura, este triunfo es valioso de cara a lo que resta del 2022. Cabe añadir que los primeros cuatro de la tabla acumulada, disputarán las semis a final de temporada.

PALABRAS DE LAVANDEIRA

Al finalizar el cotejo, Pablo Lavandeira habló a ras de cancha y analizó el performance de su equipo. “Creo que no fue un buen partido de nosotros, había mucho nerviosismo, veníamos de dos derrotas difíciles, veníamos a Matute después de un mes, no habíamos podido entrar más que un día en la cancha, un césped que está renovado, creo que fueron muchas cosas que hicieron que no tengamos una buena tenencia”.

“Por suerte se abrió el partido con un penal, Ayacucho hizo un gran esfuerzo, un gran partido y nos vamos con la felicidad de los puntos, pero sabemos que debemos mejorar mucho para el Clausura”, complementó el extremo.

El exfutbolista de Universitario de Deportes se refirió a la importancia de este resultado. “Sabíamos que eran puntos fundamentales para seguir ahí, para no perder pisada de los dos equipos que vienen primeros en la tabla, pero falta mucho y más allá de enfocarnos en la victoria, debemos mejorar para ganar el Clausura y mantenernos lo más arriba en el acumulado”.

“Para mi amigo el ‘Pájaro’ Benítez, que lamentablemente salió lesionado el partido pasado. No pudo estar hoy, es un gran amigo, me dijo que iba a hacer un gol hoy, así que es para él y para mi hija Moana que está enferma hace varias semanas. Para los dos la dedicatoria del gol”, respondió cuando le consultaron sobre su celebración.

PRÓXIMO FECHA

Alianza Lima cerrará su participación en el Apertura contra ADT. El partido se llevará a cabo el próximo domingo 3 de julio a las 3:00 p.m. en el estadio IPD. Su rival no viene bien y cayó goleado por Academia Cantolao. Esto causa la molestia de sus hinchas, quienes agredieron a su técnico Juan Carlos Bazalar.

Por su parte, Ayacucho FC chocará con Academia Cantolao. El compromiso está programado para el viernes 1 de julio a las 3:30 p.m. en el estadio Ciudad de Cumaná. El ‘Delfín’ volvió a ganar después de dos partidos.

