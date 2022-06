Un ‘dinosaurio’ se pasea por las calles de Lima y provoca diversas reacciones

(Captura TikTok: @maclasotelo )

Perú, lindo país donde simplemente no puedes pasar un solo momento sin sorprenderte. Si no es por el ámbito político, es por nuestra variopinta farándula, o por algún excéntrico usuario de redes sociales que decidió convertirse en viral. Aiempre habrá un motivo esbozar al menos un sonrisita que nos ilumine la cara en estos días grises de frío extremo. Total, como diría el extraordinario poeta y dramaturgo nacional Nicolás Yerovi: “El que se aburre en el Perú es porque quiere”.

De la misma filosofía de vida parece ser un joven que se pasea por las calles de Lima disfrazado nada menos que de un tiranosaurio Rex. Y así va, sacando risas a los que tienen la suerte de cruzarse con él y asustando a los pequeños perritos que le ladran al verlo pasar.

Como se puede ver en el video que acompaña esta nota, una joven fue testigo de este hecho cuando paseaba en su automóvil y de sorpresa se le cruza el dinosaurio. No perdió tiempo para coger su celular y comenzar a grabar la simpática escena. Y es que iba paseando de los más orondo por las calles de Lima.

Ella usó su cuenta en la plataforma de TikTok para publicar las imágenes que de inmediato se han convertido en viral en todas las redes sociales.

En el clip subido por @maclasotelo se puede observar cómo es que un sujeto parece ir acompañado del atípico animal. Ambos cruzan una calle, mientras provocaban la risa y las miradas curiosas de conductores y peatones que se encontraban en la zona.

En la parte trasera del dinosaurio va un niño que va jugueteando con la cola del disfraz. Otra mujer que se les cruza no pudo evitar mostrar su estupefacción, mientras aguantaba a su perrito que no dejaba de mirarlo con sorpresa, al parecer creyendo que era un can más grande que él ¿habrá pensado que era un gran danés?

Y más atrás del sujeto disfrazado, iban dos señoras que, con celular en mano, grababan el simpático momento.

Como era de esperarse, desde su publicación, el video ya va sumando más de 356 mil reproducciones. Una barbaridad para los 13 segundos que dura el mini clip. De igual manera, los ‘me gusta’ ya suman poco más de 33 mil. Y los comentarios, hasta el cierre de esta nota, llegaban a 1,269.

“El perro quedó en shock”, “el perro: “si no me muevo, no me ven”, “ke de malo tiene sacar a pasear a la mascota”, “desde ese día el perrito no volvió a ser el mismo”, “el perro 😳 😂 no sabe si ladrar o correr”, “El perro: Yo por ahí no paso”, “El perrito: voy o no voy”, “El que tiene plata tiene la mascota que quiera”, son solo algunos de los mensajes que se pueden leer en el post.

Un 'dinosaurio se pase por Lima' (Video TikTok: @maclasotelo)

PERRITO LADRÓN

En la plataforma de TikTok se puede ver las situaciones más inverosímiles y graciosas que si alguien nos lo cuenta, tal vez no le creeríamos por lo raro que sería esa historia.

Como lo fue la situación de un perrito callejero que, aprovechando que unas mujeres estaban distraídas bailando una canción de moda, se acercó de manera sigilosa y se ‘robó’ unas presas de pollo que estaba destinadas para ser vendidas.

Al percatarse del delito del can, las mujeres y un grupo de personas salen disparadas para tratar de alcanzarlo y recuperar el botín, pero la mascota es más rápida, y seguro tenía más hambre que el resto, que corrió con más ganas hasta perderse con su preciado botín. Ese mini clip ya superó el millón y medio de reproducciones.

Nada ni nadie pudo detener la veloz carrera del can que ya tenía las presas de pollo en su poder. (Video TikTok @jessylara8)

SEGUIR LEYENDO