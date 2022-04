Viralizan stickers de Aldo Miyashiro tras ‘ampay’ y ‘disculpas’ en televisión

Stickers de Miyashiro que son virales tras su 'ampay' y disculpas en televisión. No le perdonan nada. Composición.

El caso del ‘ampay’ de Aldo Miyashiro con Fiorella Retiz , sigue siendo lo más comentado en las redes sociales. Incluso, el tema cobró fuerza luego de las ‘disculpas’ públicas que dio el conductor en su programa ‘La Banda del Chino’ el último miércoles por la noche.

Este mensaje — donde se refirió a su esposa Érika Villalobos y defendió a Fiorella Retiz — no fue bien aceptado por la mayoría en redes sociales. Sin embargo, fue una oportunidad para que los internautas creen stickers creativos que ya se han viralizado en las redes sociales.

“Quiero comenzar pidiendo perdón a Érika porque traicioné su confianza y porque no estuve a la altura, y porque no merezco todo lo que ella ha hecho por mí”, dijo Miyashiro durante su discurso. ¿Fue suficiente para tener el perdón? Pues todo indica que no, ya que los usuarios aprovecharon para crear stickers de WhatsApp con sus frases.

El perdón de Aldo Miyashiro | VIDEO: América TV

Algunas de las frases que dejó Miyashiro durante sus disculpas fueron usadas con este fin. Incluso hay otros que usan el tema de las pichangas a manera de burla, ya que esa fue la actividad previa a la reunión del ampay.

No solo sobre Aldo, también hay stickers que han viralizado con el periodista deportivo Óscar del Portal y la productora Fiorella Méndez, además de la expresentadora Fiorella Retiz.

Cuidado muchachos, que ahora creen que si juegas a la pelota, estás de pecador.

Terrible lo que sucederá en América TV (si es que hacen algo).

Magaly no perdona, ni a los periodistas deportivos. Cuidado con las 'urracas'.

Viene la artillería pesada. Lo siento, pero personaje público siempre es víctima de memes y stickers.

ONCE MACHOS PERDIÓ EL TORNEO

Recordar que las chicas forman parte del staff de la Superliga Fútbol 7. Óscar y Aldo eran parte del equipo de Once Machos, que el día de ayer perdió en la final del torneo contra Embajadur Crema. La victoria merengue fue 3-2, liderados por Rainer Torres y otros exfutbolistas como Carlos Orejuela, Donny Neyra, José Mendoza, Gianfranco Labarthe y Miguel Cevasco.

Por otro lado, se notó el golpe del ‘ampay’ con Once Machos al no estar Miyashiro y Del Portal, pero aun así dieron un encuentro equilibrado con los cremas. El equipo estaba integrado por el reportero Víctor Hugo Dávila, el exfutbolista Andy Pando. Venían de derrotar en las semifinales a Poetas.

RETIRAN A FIORELLA RETIZ DE PROGRAMA

Después que Fiorella Retiz protagonizara un ampay con Aldo Miyashiro, donde se les ve en besos y caricias, la gerencia de su programa Click, de VIVA TV, emitió un comunicado donde informa que decidieron no renovarle el contrato a la joven. El nombre de la reportera viene sonando con fuerza tras ser captada en una bochornosa situación con el esposo de Érika Villalobos, con quien tiene dos hijos y 17 años de matrimonio.

“La Gerencia Genereal del programa Click ha decidido no renovar el contrato a Fiorella Retiz, quien se desempeñaba como conductora en el programa, debido a las imágenes difundidas ayer por un programa de espectáculos”, inicia el comunicado.

“Le agardecemos el trabajo desempeñado durante estos meses en la conducción de Click”, concluye.

QUIÉN ES ALDO MIYASHIRO

Es un actor, productor, director y conductor de televisión que inició su carrera artística en el teatro. No pasó mucho tiempo para que dejara las obras y diera el gran salto a la televisión. Entre sus personajes más recordados se encuentran ‘Caradura’ de la serie “Misterio” y ‘Tony’ en “La gran sangre”.

Aunque siempre se le relacionó a su faceta para la ficción, le llegó la oportunidad de ser el compañero del periodista Beto Ortiz en la primera etapa de “Enemigos íntimos”. Mientras desarrollaba este perfil, seguía escribiendo y actuando.

Se encuentra casado con la actriz Erika Villalobos. Fruto de su relación nacieron sus dos hijos. Una primera crisis en la pareja se vivió en el año 2010 cuando anunciaron su separación. No pasaron muchos meses para que ambos aparecieran junto frente a cámaras, expresando el amor que se tenían.

