Cuándo juegan Real Madrid vs Chelsea EN VIVO: duelo de ida por cuartos de final de Champions League 2022

Karim Benzema y Kai Havertz son las armas ofensivas del Real Madrid y el Chelsea, respectivamente.

El Real Madrid se enfrentará al Chelsea este miércoles 06 de abril en un entretenido encuentro que se llevará a cabo en Stamford Bridge como parte de la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League. La sed de revancha está marcada en los visitantes tras la eliminación del 2021, por lo que buscarán salir a ganar este partido, cuyo árbitro será el francés Clément Turpin.

El cuadro ‘merengue’ llega al duelo con los ingleses ocupando el primer lugar de LaLiga española al haber sumado 69 puntos. Ha ganado 21 partidos, empatado en 6 y perdido en apenas 3 ocasiones. Precisamente, la última derrota llegó ante el Barcelona en ‘El Clásico’ hace dos fechas, pero ante el Celta de Vigo se reivindicaron y ganaron por 2 a 1. De esta forma, son los claros favoritos para hacerse con el título del campeonato, tomando en cuenta que el segundo lugar, los catalanes, tienen 57 puntos y con 8 fechas por disputarse.

En cuanto al rendimiento, la presencia de Federico Valverde le ha dado un plus físico al equipo, considerando que tanto Toni Kroos como Luka Modric ya superaron la treintena y sus minutos en el campo han ido viéndose disminuidos para tenerlos en los partidos importantes. Esto no ha sido impedimento para que los dirigidos por Carlo Ancelotti tengan una performance bastante alta con 61 goles a favor y 26 en contra, teniendo la segunda valla menos batida del campeonato detrás del Sevilla con 20.

Ahora, sobre su participación en el máximo torneo europeo de clubes, superó el grupo D cómodamente al conseguir 15 puntos, 5 más que el segundo que fue el Inter de Milán. Sin embargo, su máxima exhibición la dio en los duelos de los octavos de final ante el PSG. En la ida perdieron 1 a 0 pero lo aniquilaron en la vuelta por un 3 a 1, donde Karim Benzema fue la gran figura al convertir un ‘hat-trick’. Este resultado les dio el pase a los cuartos de final para el partido con los ‘blues’, con quienes buscarán la revancha tras la eliminación del año pasado en semifinales por un marcador general de 3 a 1.

Justamente, el cuadro inglés es el tercer equipo posicionado en la Premier League con 59 puntos. Bastante lejos de los dos primeros que son el Manchester City (73 puntos) y Liverpool (72 puntos). De igual forma, faltan 8 fechas para que culmine la liga pero parece poco probable que alcance a los ‘cityzens’ y ‘reds’ por su gran estado de forma. Solo buscará asegurar ese pase a la próxima edición de la Champions League.

En la presente edición de la máxima competición europea, quedaron segundos en el grupo H al sumar 13 puntos, 2 menos que el primero que fue la Juventus de Italia. Ya en los octavos de final, se impusieron al Lille de Francia por un resultado global de 4 a 1.

Jugadores como Mason Mount o Kai Havertz vienen siendo los más destacados. De hecho, en la liga inglesa llevan 8 y 6 goles, respectivamente. Pero el correcto funcionamiento colectivo empleado por el técnico alemán Thomas Tuchel ha sido la principal arma para sacar adelante sus partidos a pesar de la situación con la venta del club por parte del dueño Roman Abramovich.

AUSENCIAS Y DUDAS

Sobre las ausencias, la ‘Casa Blanca’ no contará con tres elementos por lesión: el español Isco, el belga Eden Hazard y el serbio Luka Jovic. Por su parte, la escuadra local no contará con Ben Chilwell (baja desde diciembre del 2021), ni con Callum Hudson-Odoi. Además, el entrenador Carlo Ancelotti tampoco estará disponible para este partido por estar contagiado con COVID-19. En ese caso, se espera que su hijo y asistente técnico, Davide Ancelotti, esté a cargo del plantel.

Quienes están condicionados de perderse el duelo de vuelta son el defensor del Real Madrid, Éder Militão, y el volante inglés del Chelsea, Ruben Loftus-Cheek. De esta forma, habrá que estar atentos por si alguno recibe la tarjeta amarilla.

Convocados del Real Madrid para duelo con Chelsea por Champions League.

DECLARACIONES

“Creo que no tiene nada que ver con el partido de la temporada pasada (semifinales de la Champions League). Sinceramente. No lo miré en la preparación. No miramos los partidos del año pasado. Eso quizá responda a la pregunta. Para nosotros, no hay nada que demostrar de nuevo o lo que sea. Estamos ahí para recuperarnos de la actuación del sábado (ante el Brentford)”, expresó el DT del cuadro inglés sobre el partido.

Por su parte, el arquero del conjunto español, Thibaut Courtois, declaró lo siguiente: “ La eliminatoria de la temporada pasada fue diferente. No había aficionados y fue en semifinales. Esta es una nueva temporada, es la ida de los cuartos de final y todos nos sentimos muy bien y sabemos lo que nos jugamos. Vamos a darlo todo para ganar el partido. Si tenemos la intensidad adecuada, somos capaces de ganar”.

ÚLTIMOS ENFRENTAMIENTOS

Chelsea 2-0 Real Madrid (Champions League – 2021)

Real Madrid 1-1 Chelsea (Champions League – 2021)

Real Madrid 3-2 Chelsea (Amistoso internacional – 2016)

Real Madrid 3-1 Chelsea (Amistoso internacional – 2013)

Real Madrid 0-1 Chelsea (Supercopa de Europa – 1998)

REAL MADRID VS. CHELSEA: POSIBLES ALINEACIONES

Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Éder Militão, David Alaba, Ferland Mendy; Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric; Marco Asensio, Vinicius Jr. y Karim Benzema.

Chelsea: Edouard Mendy; César Azpilicueta, Thiago Silva, Antonio Rüdiger; Reece James, N’Golo Kanté, Jorginho, Marcos Alonso; Mason Mount, Christian Pulisic y Kai Havertz

HORARIOS PARA VER EL REAL MADRID VS. CHELSEA EN LATINOAMÉRICA

- Perú: 2:00 p.m.

- México: 1:00 p.m.

- Ecuador: 2:00 p.m.

- Colombia: 2:00 p.m.

- Bolivia: 3:00 p.m.

- Venezuela: 3:00 p.m.

- Paraguay: 4:00 p.m.

- Argentina: 4:00 p.m.

- Uruguay: 4:00 p.m.

- Brasil: 4:00 p.m.

- Chile: 4:00 p.m.

CANALES PARA VER EL REAL MADRID VS CHELSEA EN VIVO

- Perú: ESPN, Star+

- México: HBO Max, TNT Sports

- Ecuador: ESPN, Star+

- Colombia: ESPN, Star+

- Bolivia: ESPN, Star+

- Venezuela: ESPN, Star+

- Argentina: FOX Sports Argentina, Star+

- Uruguay: ESPN, Star+

- Chile: ESPN Chile, Star+

- Costa Rica: ESPN Norte, Star+

- República Dominicana: ESPN Norte, Star+

- El Salvador: ESPN Norte, Star+

- Guatemala: ESPN Norte, Star+

- Honduras: ESPN Norte, Star+

- Nicaragua: ESPN Norte, Star+

- Panamá: ESPN Norte, Star+, Flow Sports

- Estados Unidos: Univision NOW, TUDN USA, Paramount+

SEGUIR LEYENDO