Horóscopo Infobae: 5 signos del zodiaco que son muy groseros y descorteces. (Foto:Captura)

A lo largo de nuestra vida vamos a toparnos con personas de todo tipo, entre ellas educadas, poco educadas, descorteces, groseras y muchas más características. Probablemente ya te hayas cruzado con alguno y estos a ctos pueden tener diversas razones pero una de ellas puede estar ligada a la astrología .

Se tratan de los signos zodiacales y muchos de ellos mantienen características únicas. Es por eso que a continuación te mostraremos cuáles son los 5 signos del zodiaco que son muy groseros y descorteces.

1. Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Al ser tan ambiciosos y centrados, pueden llegar a estar tan enfocados en el trabajo o en sus proyectos que ser cortés simplemente queda de lado.

Esto se da porque andan en contra del tiempo, es decir hay mucho que hacer y muy poco tiempo para hacerlo. Eso sin duda hará que en más de una ocasión no contesten o no abran la puerta de su casa.

Toma en cuenta que los “capri” no son malos porque siempre estarán ahi para ayudarte , pero sí muy ocupados.

2. Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Los Aries son demasiado impacientes e impulsivos para ser educados. A veces dicen cosas que salen de su cabeza sin darse cuenta de la forma en cómo lo dicen. Si tuvieran un poco de paciencia y más autocontrol, podrían contenerse sin hacer o decir algo que pueda parecer grosero.

Al igual que Capricornio, Aries es muy ocupado y no les gusta esperar, su lema es “la espera, desespera”. Andar preocupado por varios días y darle demadiadas vueltas a temas que te preocupa, para Aries termina siendo una pérdida de tiempo.

3. Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Acuario a veces puede parecer distante porque prefieren no emocionarse demasiado y no caer en dramas de otras persona, siempre que puedan evitarlo.

Pueden ser extremadamente impredecibles, y si no tienen ganas de hacer o lidiar con algo, pueden llegar a ser muy groseros.

Los Acuario tienen muchas cosas en la cabeza y siempre están tratando de encontrar soluciones a los problemas. A veces simplemente se olvidan de ser educados. Si lo son, genial, pero si no lo son, no se preocuparán en cambiarlo.

4. Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Los Leo tienen mucho que hacer en sus vidas y no pueden hacerlo todo por eso ser cortés no está en el top 3 de la lista. No es que sean groseros, sino que tienen tantas cosas en la cabeza que se distraen y pueden olvidarse por completo de ser educados.

Es mejor para Leo enfocarse en una cosa a la vez en lugar de esparcir su energía en muchas direcciones diferentes y no hacer todo bien. Los Leo no son mediocres de ninguna forma , y si tienen que ser egoistas para no caer en la mediocridad, lo hacen.

5. Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Los virgos no piensan demasiado en ser educados o tener buenos modales. Pueden parecer abruptos y eso puede interpretarse como descortés. No quieren herir los sentimientos de nadie, pero a veces pueden involucrarse tanto en las cosas que prometieron que hacer quede en segundo plano.

En ocasiones, ser perfeccionistas puede afectar su autoestima de manera negativa , y esto puede llevarlos a ser realmente descorteces.

