Cristian Benavente a Alianza Lima: así disminuyó su valor en el mercado de fichajes en los últimos años

Cristian Benavente es la sensación de Alianza Lima luego de ser anunciado oficialmente. El delantero llega a la Liga 1 como uno de sus mejores jales de la temporada y ahora le toca demostrar en la cancha el porqué apostaron por él. Sin embargo, no todas son buenas noticias, ya que el futbolista disminuyó categóricamente su valor en el mercado de fichajes.

Su valor más alto llegó a inicos del 2019, cuando el Pyramids de Egipto lo compró por 5,5 millones de euros y elevó su valor a 6 millones en caso algún equipo deseaba llevárselo en ese año. Su bajo rendimiento y constantes préstamos fueron devaluando su valor al punto de que hoy por hoy, siendo nuevo futbolista de los ‘blanquiazules’, llega a valer solo un millón de euros.

Su primer valor fue cuando obtuvo su primer contrato con el Real Madrid Castilla, allí inició con 200 mil euros y el primer club en comprarlo fue MK Dons de Inglaterra. Sin embargo, su estadía fue corta y pasó al Sporting Charleroi de Bélgica, equipo que fue el que más ganó con la venta del futbolista tras algunas temporadas. Tras esto, todo fue cayendo hasta llegar al millón de euros.

Ahora, el futbolista ha dejado en claro que espera encontrar su mejor nivel en Alianza Lima y volver a tener una oportunidad con la selección peruana, pero que esto se debe dar con un buen rendimiento. Por otro lado, confesó que no habla con Ricardo Gareca desde la última vez que lo convocó a la ‘blanquirroja’. El delantero está apto físicamente y solo espera su carta pase para jugar cuando Carlos Bustos lo requiera.

VALOR EN EL MERCADO EN EL TRASNCURSO DE LOS AÑOS:

2014: 200 mil euros

2015: 200 mil euros

2016: 200 mil euros

2017: 200 mil euros

2018: 200 mil euros

2019: 5,5 millones de euros

2020: 3,2 millones de euros

2021: 2,8 millones de euros

2021: 1,5 millones de euros

2022: 1 millón de euros

SUS PRIMERAS DECLARACIONES

Después de la jornada de entrenamiento, Benavente dio una conferencia de prensa, donde habló de muchas cosas: Lo que significa fichar por Alianza Lima, la relación con sus nuevos compañeros, la posible incorporación de Paolo Guerrero y la selección peruana.

Para muchos el pasar del fútbol europeo al peruano es un retroceso. No obstante, el jugador de 26 años no considera que sea así. “No sé quiénes piensan que esto es bajar un escalón. Respeto su opinión. Para mí, venir al campeón de Perú y jugar la Copa Libertadores, no es bajar ningún escalón. Es un reto. He tenido opciones en Europa, pero no igualaban la ilusión que podía sentir de venir aquí”.

CRISTIAN BENAVENTE HABLÓ DE EL INCONVENIENTE QUE TUVO CON EL PYRAMIDS

“No me arrepiento de haber ido a Egipto porque el tiempo que estuve ahí estuve bien. Luego tuve experiencia en Francia y Bélgica que me sirvió bastante. Competí en Europa League, pero sí diría que los últimos seis meses fueron diferentes”, comentó en el programa Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

CLUBES DE CRISTIAN BENAVENTE:

- Real Madrid Castilla (España)

- Milton Keynes (Inglaterra)

- Royal Antwerp (Bélgica)

- Nantes (Francia),

- Pyramids (Egipto)

- Royal Charleroi (Bélgica)

