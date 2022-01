Derrame de petróleo: Reacciones en redes sociales tras declaraciones de la gerente de comunicaciones de Repsol

Reacciones tras el derrame de petróleo en Perú.

El derrame de petróleo en la costa de Lima ha generado la indignación colectiva del Perú y el resto del mundo. Aún más luego de que la gerente de comunicaciones de Repsol, Tine van den Wall Bake, negará que la multinacional española tenga responsabilidad alguna en el desastre ecológico que ya ha afectado casi dos millones de metros cuadrados del litoral peruano.

“Nosotros no nos consideramos responsables del desastre ecológico. Nosotros no lo ocasionamos, y no puedo decirte quien es el responsable, desafortunadamente pasó. (…) Pensábamos que era algo leve”, comentó la vocera de Repsol.

Según explicó, la erupción del volcán submarino en Tonga ocurrió cuando ellos ya se encontraban realizando la descarga de barriles de crudo. Asimismo, indicó que hubieron paralizado la operación si la Marina de Guerra del Perú les informaba sobre presencia de oleaje anómalo.

“La descarga del buque empieza un día anterior (al derramamiento de petróleo), el 14 de enero. Por lo tanto, el 15 de enero, en el momento cuando ocurre la explosión del volcán submarino en Tonga, y se verifica que no hay una alerta de tsunami emitida para las costas del Perú, nosotros, proactivamente, hacemos una consulta a la unidad de la Marina de Guerra del Perú de Tráfico Marítimo, y nos confirman que podemos proseguir con la descarga del buque”, contó a RPP.

Las declaraciones de Tine van den Wall Bake enfurecieron más a la población, hecho que quedó evidenciado en Twitter, dónde Repsol y su gerente de comunicaciones se convirtieron en tendencia ante la gran cantidad de comentarios negativos que recibieron en su contra tras negar su responsabilidad.

Asimismo, los usuarios desmintieron lo dicho por la vocera de que Repsol desconocía la presencia de oleaje anómalo y mala mar mientras descargaban los barriles de crudo, ya que evidenciaron que la refinería de la Pampilla cuenta con su propia boya de alerta de tsunami desde el 2018, según exponen en su página web.

En ese sentir, los internautas también se mostraron inconformes al escuchar de boca de Tine van den Wall Bake que no procedieron con un plan de contingencia al instante debido a que pensaron que el derrame del combustible no iba a pasar a mayores.

“Lo primero que se veía era simplemente algo de iridiscencia en el mar, no se veía ningún derrame. (…) Este oleaje anómalo se llevó el petróleo, por lo que el crudo no afloro en el sitio y lo único que se vio fue la iridiscencia. Luego salen patrullas a explorar, salen lanchas, drones, y no se detecta nada más”, dijo la gerente de comunicaciones.

“Recién en la tarde del domingo (16 de enero) nos damos cuenta que era un desastre. Nosotros hemos estado en constante comunicación con la Dirección de Capitanía de la Marina”, continuó.

Como se recuerda, el ministro del Ambiente, Rubén Ramírez, estimó ayer que se vertieron aproximadamente 6 mil barriles de petróleo en el mar de Ventanilla, y no 7 galones como informaron inicialmente desde la empresa energética y petroquímica.

En otras redes sociales, como Facebook y Twitter, se viralizaron imágenes del logo de Repsol cubierto de petróleo, como forma de protesta por el gran daño ambiental que le acaban de ocasionar al Perú y su inacción por solucionar de forma inmediata la crisis.

