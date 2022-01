César Combina niega que haya pedido dinero a alcaldes y afirma que denuncia es digitada desde Palacio de Gobierno

Keiko Fujimori y César Combina.

La legisladora de Perú Libre Margot Palacios solicitó crear una comisión en el Congreso de la República para investigar “los hechos en implicancias de posibles cobros realizados por el ex congresista César Augusto Combina Salvatierra”.

Esto se debe a que se filtraron chats donde se habla de supuestos cobros que habría realizado Combina a alcaldes de Junín, Pasco y Huancavelica a cambio de financiar sus proyectos e integrarlos al presupuesto del Año Fiscal 2021.

La moción N° 1604 presentada por Palacios toma en cuenta una publicación digital de PortalCentral.pe en la que el 4 de enero señalaron: “Y hablando del exparlamentario por Junín, César Combina, una treintena de alcaldes lo busca para exigirle la devolución de cerca de 3 millones de soles a cambio de supuestamente favorecerlos con proyectos en la Ley de Presupuesto del 2021″.

La publicación habla además de “más de 30 alcaldes de dos departamentos que habrían entregado al exparlamentario César Combina un monto de 50 mil soles por cada proyecto que el parlamentario prometía incluir en la Ley de Presupuesto 2021″.

Combina comentó al respecto y responsabilizó al gobierno de generar esas acusaciones. “En política no existen casualidades. El mismo día que anuncié mi candidatura a la alcaldía de Lima, Vladimir Cerrón compartió en sus redes sociales esta calumnia. Para mí no hay duda de que es una denuncia dirigida desde Palacio de Gobierno”, dijo.

Combina Salvatierra añadió que se ha hablado de alcaldes, pero ninguno ha sido identificado. Y si existiera algún alcalde, amenazó con denunciarlo por difamación “porque no he recibido dinero de ninguna autoridad cuando he sido congresista”.

Agregó que existe una “persecución política” por parte de la congresista Margot Palacios de crear en el Congreso una comisión investigadora en su contra suya.

“Perú Libre es una organización criminal que ahora utiliza su poder en el Congreso para intentar amedrentarme y espero que ninguna otra bancada se preste al juego sucio de esta mafia”, refirió.

Sostuvo además que con esta denuncia buscan desacreditar su campaña a favor de la vacancia de Pedro Castillo y también su precandidatura a la alcaldía de Lima por Fuerza Popular. “Es un claro acto de persecución política contra los opositores que nos estamos enfrentando a esta izquierda criminal y su Gobierno nefasto”, puntualizó.

PRECANDIDATO

Combina anunció el martes último su precandidatura a la alcaldía de Lima por el partido político Fuerza Popular, para el proceso de elecciones regionales y municipales que se desarrollarán en nuestro país en el mes de octubre.

A través de su cuenta de Twitter, indicó que su candidatura permitirá que “no se vuelvan a cometer los errores del 2021″, donde sobresalió “el fraccionamiento, la falta de diálogo y el personalismo”.

“He decidido aceptar la invitación de Fuerza Popular a integrarme y postular como precandidato a la alcaldía de Lima, ustedes saben todo el esfuerzo que hemos desplegado en los últimos meses para promover la unidad de la oposición”, manifestó.

Asimismo, indicó que será una gran responsabilidad “sentarnos y dialogar” con toda la verdadera oposición, con la finalidad de tener una candidatura de unidad “que salve Lima y el Perú”.

Combina fue congresista por Alianza para el Progreso, en el periodo 2020-2021, habiendo pertenecido también a las filas del Partido Popular Cristiano y Fuerza Popular.

Previamente, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, le dio la bienvenida a Combina a esta agrupación política.

