“Hablando Huev...”, de Jorge Luna y Ricardo Mendoza: ¿Quiénes son y por qué el show tiene tanta aceptación del público?

Hablando Huevadas es un programa de YouTube, conducido por Jorge Luna y Ricardo Mendoza, que cuenta con más de 1,29 millones, y cada publicación se vuelve un boom. Cabe resaltar que los conductores dejan claro que su humor es negro, para que estén preparados de lo que se viene.

Este estilo lo dejaron notar desde el primero programa, publicado el pasado 9 de abril de 2019, que lleva como titulo ‘Bolt vino a hacer huevadas y “Qué tan put** eres?”. Esta publicación ha logrado más de 1.4 millones de visualizaciones.

Jorge Luna y Ricardo Mendoza son dos comediantes que no solo hacen humor negro a través de su canal, sino también a través de su stand up comedy, los cuales no tardan en agotar entradas y tienen bastante afluencia del público. Mediante sus shows, los humoristas han arremetido contra conocidas figuras de la farándula, generando la reacción del público y de las redes sociales.

Los comediantes de Hablando Huevadas conducen el espacio como si fuera una conversación de ‘patas’, donde usan lenguaje coloquial, jergas y lisuras.

Y aunque son muchas las figuras de la TV que han expresado su enojo contra ellos y su estilo, hay otros que no han dudado en sentarse en su set para ser bromeados por ellos, tales como Carlos Barraza, Jonathan Rojas, Yahaira Plasencia, Rosa María Palacios, Aldo Miyashiro, La Uchulú, Josimar, el ‘Cóndor’ Andrés Mendoza y más.

Ellos son conscientes de las críticas, pero todo indica que no prestan importancia a ello, pues jamás han hablado de regularizarse o dar una disculpa pública, solo se escudan en que están “Hablando Huevadas”.

USUARIOS SE ENFRENTAN POR DEFENDER “HABLANDO HUEVADAS”

Este peculiar humor de Hablando Huevadas ha generado revuelo en las redes sociales en las últimas horas. Su estilo gusta a muchos pero también es criticado por otros.

Sin embargo, esta mañana del 5 de diciembre sorprendió al convertirse en tendencia, pues se hizo una especie de guerra entre los usuarios que están a favor y en contra del programa.

¿QUIÉNES SON JORGE LUNA Y RICARDO MENDOZA?

Jorge Luna es uno de los comediantes principales de Hablando Huevadas. Ha ganado fama gracias a su stand up de humor negro y su programa de YouTube. Mientras que Ricardo Mendoza si bien es cierto, es conocido en el mundo de los stand up comedy, su nombre ha sonado mucho más tras participantes de las películas de Carlos Alcántara, Asu Mare.

Muy orgulloso, el popular Cachín presentó a Ricardo Mendoza como su sobrino. Aquí el joven interpretó a Tarrón y era uno de los mejores amigos del personaje principal de la historia.

HABLANDO HUEVAS ALQUILÓ EL TEATRO CANOUT PARA SUS PRESENTACIONES

Este 2020, tras saber que el teatro Canout sería demolido tras cerrar sus puertas debido a la pandemia del COVID-19, los humoristas de Hablando Huevadas decidieron alquilar el local para realizar sus presentaciones.

El propio productor de 76 años, Efraín Aguilar, confirmó esta noticia. Cabe indicar que el actor se había mostrado nostálgico con la posibilidad de despedir su teatro, pero esta propuesta le hizo sentir más tranquilo, a pesar de no saber hasta ese entonces sobre la existencia del programa de YouTube. El Teatro Canout, se encuentra en la Av. Petit Thouars 4550, Miraflores.

