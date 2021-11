Guillermo Bermejo sobre los US$20 de Bruno Pacheco: “No se encontraron en la salita del SIN”

Intervención de Guillermo Bermejo en el Pleno por el debate del Presupuesto 2022.

Luego de encontrar 20 mil dólares en efectivo dentro del despacho del exsecretario presidencial, Bruno Pacheco, cayeron críticas y cuestionamientos de todo lado y de todo tipo en contra del gobierno de turno, lo que alimenta las intenciones de la oposición de vacar al mandatario Pedro Castillo.

Ante tal panorama, uno de los primeros en salir en defensa del Ejecutivo fue el congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo, quien aprovechó hoy su intervención en el Pleno por el debate del Presupuesto 2022 para confrontar a los congresistas que impulsan la vacancia.

El legislador oficialista manifestó que “hay que tener cierta autoridad moral para exigir cosas en este país” e hizo referencia al exasesor de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, sentenciado por diversos delitos cometidos en dicho régimen.

“La Fiscalía tiene que hacer su trabajo, nadie lo niega. Sobre el secretario de Palacio de Gobierno, que ya no trabaja (ahí), desde aquí instamos a la Fiscalía que haga su trabajo”, indicó Bermejo.

Acto seguido, el parlamentario de Perú Libre agregó que en el caso de Pacheco “no han encontrado a nadie repartiendo plata en la salita del SIN”, lo que provocó malestar entre los congresistas de la bancada de Fuerza Popular.

“Aquí se ha permitido el ingreso de la Fiscalía a Palacio de Gobierno, aquí no se han inventado fiscales para entrar a la casa de Vladimiro Montesinos y robarse los videos de la corrupción, como hicieron en los 90 para, demostrar el nexo entre el narcotráfico y el fujimorismo. Cuando Montesinos les cobraba cupos a los narcotraficantes en este país, así que hay que tener cierta autoridad moral para exigir cosas en este país”, prosiguió.

En esa línea, Bermejo sostuvo que “deberíamos exigirles lo mismo a los que están al frente (en referencia a la bancada de Fuerza Popular) que nos digan dónde están las cuentas secretas de Vladimiro Montesinos, deberíamos pedirles que nos digan dónde está todo el dinero que Alberto Fujimori le robó al país”.

“Desde aquí nosotros también exigimos a la Fiscalía que actúe y que se llegue al final, que investigue, que averigüe. (…) no pidan hacer lo que ustedes hacían en los 90 que es manejar el ministerio público como si fuera una chanchería, de poner fiscales con nombre y apellido para ver casos de manera puntual, eso no va a pasar en esta democracia, que la fiscalía actúe como tiene que actuar, pero no utilicen para politizar un tema que está en investigación y, como les reitero, si quieren tener un poquito de autoridad moral, díganle a todos sus presidiarios que digan dónde está el dinero que le robaron al Perú”, aseveró.

FORMALIZAN RENUNCIA DE BRUNO PACHECO

A través de una edición extraordinaria del diario El Peruano, publicada la noche de ayer, se dio a conocer la renuncia formal de Bruno Pacheco, dejando el cargo de Secretario General de Palacio de Gobierno.

En la resolución firmada por el presidente, Pedro Castillo y la titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, se le agradece por los servicios prestados.

Como se recuerda, Bruno Pacheco presentó su carta de renuncia. Sin embargo, Pedro Castillo no la aceptó hasta después de cuatro días.

“Renuncio al cargo de secretario general con la convicción de que no he cometido nada indebido. Doy un paso al costado para evitar que el presidente sea objeto de esta campaña de desprestigio. Me voy con la frente en alto y con la seguridad de que se probará mi inocencia. Seguiré trabajando por el Perú”, escribió Pacheco en sus redes sociales.

Oficializan salida de Bruno Pacheco.

