Jean Deza se suma a la lista: los jugadores de la era Ricardo Gareca que dejaron el fútbol

Jean Deza se convierte en el noveno futbolista en anunciar su retiro en la era de Gareca.

Este jueves Jean Deza dio el paso más difícil para un futbolista. El peruano anunció su retiro a sus 28 años mediante sus redes sociales y de esta forma se sumó a la lista de jugadores retirados que estuvieron en la ‘bicolor’ bajo el mando de Ricardo Gareca. Entre esa nómina resaltan los nombres de Claudio Pizarro y Juan Manuel Vargas, que en su momento fueron capitanes de la selección.

Lo peculiar del caso del ‘Ratón’ es que su decisión no es por salud o por la edad como suele suceder. A lo largo de su carrera no ha sufrido lesiones graves y no llega ni a los 30 años. Todo indicaría que el futbolista habría estado pensando en esto desde hace mucho tiempo y el encontrarse con diferentes problemas extra deportivos lo llevaron a tomar esta elección.

El ‘Tigre’ Gareca ha ampliado el universo de futbolistas durante su instancia en la ‘blanquirroja’. Pero así como se promueven nuevos talentos, otros también se retiran. En la era del técnico argentino ya son nueve, con Deza, los que colgaron los botines y son los siguientes: Iván Bulos, Leao Butrón, Carlos Lobatón, César Ortiz, Claudio Pizarro, Edwin Retamoso, Juan Vargas y Édgar Villamarín.

