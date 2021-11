Comas: el zorro andino “Run Run” es buscado con la ayuda de un drone

Buscan con drone al zorro andino "Run Run". (Foto: Captura - Latina)

El zorro andino más famoso del Perú definitivamente es “Run Run”, quien ha mantenido la atención de la población durante los últimos días. Representantes del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) del MIDAGRI y la Policía Nacional del Perú realizarán el día de hoy un operativo para la captura del animal y así darle una oportunidad de vida en el Zoológico de Huachipa. Esta intervención se llevará a cabo en el distrito de Comas.

A través de las imágenes e información vertida por Latina televisión, se observó el proceso de instalación de drones en la zona del asentamiento humano Sol Naciente para el rastreo de “Run Run” y así observar las ubicaciones que frecuenta para que SERFOR logre atraparlo.

Usan drone para ubicar al zorro andino "Run Run". (Foto:Captura - Latina)

Sin embargo hasta el momento no se logra dar con la ubicación exacta del zorro, ya que su tamaño y el ser un animal muy escurridizo no ayudan con su pronta ubicación.

Esta medida se toma con la intención de que el animal no se aleje de la zona debido al temor que ha mostrado sentir por las personas que se le acercan y más aún cuando se trata de un grupo considerable.

La zona en la que “Run Run” camina, colinda con San Juan de Lurigancho (SJL) y que además es considerado el distrito más grande de Lima. Si es zorro llegase a huir, la probabilidad de que pase a SJL sería inminente y además aumentaría el grado de complejidad para atraparlo. Lo ideal es que sea atrapado dentro del distrito de Comas.

Por esa razón se insta a las personas que eviten buscar estar cerca del animal o intentar atraparlo, ya que lo único que generarían sería el alejamiento total del zorro y hasta un posible ataque por parte del animal silvestre.

Los vecinos están a la expectativa de la captura del animal, el cual será trasladado al zoológico de Huachipa.

SERFOR PIDE NO PERTURBAR AL ANIMAL SILVESTRE

Como se sabe el el zorro andino llamado “Run Run” llegó a ser criado como un perro, debido a una confusión al momento de adquirirlo. Fue comprado en el Centro de Lima como si fuera un perro de la raza Siberiano. Sin embargo, a los pocos meses se dieron cuenta que era un animal salvaje.

Al enterarse de la noticia los representantes del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) del MIDAGRI se acercaron al lugar y dieron a conocer que según las fotografías se trata de un zorro andino (Lycalopex culpaeus) de aproximadamente ocho meses de edad, que según relata la persona que lo tuvo en cautiverio lo compró en el mercado ilegal ofrecido como un perro. Indicaron que el ejemplar proviene del tráfico ilegal de fauna silvestre que afecta nuestra biodiversidad.

Informaron a través de un comunicado que para atraparlo dejaron alimentos con somníferos y una jaula. Asimismo, mediante un comunicado hicieron un llamado a la población que no perturben al zorro, que no lo acorralen porque esa situación traería consigo que el animal ya no regrese al lugar.

Serfor invocó a la población a no perturbar al zorro en el lugar, a fin de lograr atraparlo. Pidió que no se le acorrale, porque al sentirse amenazado puede ser agresivo y ya no regresaría al lugar donde recibía comida.

IMPORTANTE

Por último se exhorta a la ciudadanía no comprar ni vender animales silvestres, porque además de dañar nuestra fauna, muchos de ellos, mueren en el camino y sufren maltrato, además, ponen en riesgo a su familia, porque cuando los ejemplares crecen pueden volverse agresivos desarrollan rasgos típicos de una especie silvestre.

Serfor informó que el zorro no podrá ser introducido a su hábitat natural por haber sido criado dentro de un entorno humano.

[Con infromación de Latina]

