Selección peruana: Los jugadores que están en capilla para jugar ante Bolivia y Venezuela por Eliminatorias

La ‘blanquirroja’ viene de sumar 3 puntos en los últimos 3 partidos. (Foto: Nelson Almeida)

La selección peruana se prepara para enfrentar a Bolivia y Venezuela en la siguiente fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022, aunque lo hará de forma condicionada, ya que cuenta con varios jugadores en capilla para ambos duelos.

El proceso clasificatorio es bastante largo y una de las reglas de la CONMEBOL que condiciona el hecho de que las selecciones cuenten con todas sus figuras, aparte de las lesiones, es la acumulación de tarjetas amarillas. Y es que por cada dos cartulinas mostradas equivale a un partido de sanción.

De hecho, la ‘bicolor’ cuenta con un severo problema en ese sentido. Tiene 11 jugadores condicionados de perderse el partido próximo a disputarse. Tanto por si son amonestados en el duelo con los bolivianos o ante los venezolanos. Ellos son: Pedro Gallese, Luis Advíncula, Carlo Zambrano, Christian Ramos, Aldo Corzo, Alexander Callens, Wilder Cartagena, Renato Tapia, Christofer Gonzáles, Raziel García y Gabriel Costa.

Todos son importantes para Ricardo Gareca, puesto que son considerados o bien en el once titular, o como una fija pieza de recambio durante los encuentros. Gallese, Advíncula, Ramos, Callens, Tapia, Gonzáles son fijos para el entrenador argentino. Mientras que Zambrano, Corzo, Cartagena, Costa y García son jugadores que siempre están a la expectativa de algún suceso y constantemente utilizados.

Yoshimar Yotún es uno de los jugadores que fue convocado pero se perdería el partido ante ‘La Verde’ por la amarilla que recibió en el último duelo que la ‘blanquirroja’ cayó por 1 a 0 ante la Selección Argentina en Buenos Aires. Sin embargo, sí podrá estar ante la ‘vinotinto’.

Aun así, la ‘bicolor’ no puede darse el lujo de perder puntos y posiciones en la tabla del proceso clasificatorio y debe usar todas las armas que tenga para sacar estos partidos adelante. De hecho, el ‘Tigre’ se pronunció al respecto cuando dio a conocer la lista de convocados el pasado viernes 29. “ Tenemos que jugar al límite, no podemos guardarnos nada , los jugadores reciben información sobre las tarjetas amarillas, pase lo que pase, se les reemplazará, hay jugadores que se puedan sumar y estarán a la altura, eso no es un problema para nosotros”, indicó el estratega argentino, quien confía en el plantel que tiene y guarda las precauciones ante cualquier eventualidad.

URGENCIA DE PUNTOS

La ‘bicolor’ se encuentra en una posición de emergencia en la tabla de posiciones de las Eliminatorias. Figura en el penúltimo puesto con 11 puntos y a 5 del cupo del repechaje que actualmente lo tiene Uruguay. No tiene de otra que sumar 6 puntos en estos dos duelos venideros en noviembre. Esto debido a que los partidos más complicados serán en condición de visita ante Colombia (27 de enero) y Uruguay (24 de marzo), en donde a lo mucho se puede sacar 4 puntos entre esos dos duelos para seguir con vida.

Otros resultados complicarían mucho las opciones de la selección peruana de acceder al puesto del repechaje, ya que la clasificación directa prácticamente se daría por descartada.

BAJAS CONFIRMADAS

Entre las bajas que están confirmadas para estos duelos son Paolo Guerrero, Edison Flores, Yordy Reyna y Raúl Ruidíaz, quienes no fueron llamados porque venían de sendos problemas físicos que les impidieron estar en buenas condiciones en la pasada triple jornada de octubre ante Chile, Bolivia y Argentina.

SALDO GENERAL

En doce jornadas jugadas de las Eliminatorias, Perú ha ganado solo tres partidos, empató dos y perdió siete. Tiene una diferencia de goles negativa (-9), detalle que puede ser decisivo a la hora de decidir quién accede a la Copa del Mundo en caso de empatar la puntuación.

