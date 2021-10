No solo Alianza Lima: otros equipos que estarían interesados en Paolo Guerrero para el 2022

El ‘Depredador’ apura sus opciones de volver a los terrenos de juego y aprovechar sus últimos años de carrera. (Foto: Sport)

Paolo Guerrero rescindió contrato con el Internacional de Porto Alegre el pasado martes 26 en medio de la situación en que se encuentra debido a sus molestias en la rodilla derecha, en la cual sufrió una dura lesión a mediados del 2020. Sin embargo, su jerarquía sigue intacta y no deja de ser atractivo para los clubes que quisieran contratarlo, ya que no solo Alianza Lima estaría interesado en su fichaje, sino otros clubes.

¿Cuáles son? Antes de la lesión, uno de los equipos en los que más sonó fue Boca Juniors. De hecho, el presidente del cuadro argentino, Jorge Amor Ameal, reconoció a inicios del 2020 que hubo interés por el delantero nacional pero que no avanzaron mucho porque tenían ya a otra estrella como Carlos Tévez (hoy sin equipo). De hecho, el reconocido diario Olé de Argentina indicó a fines del 2019 que hubo conversaciones entre los directivos del club ‘xeneize’ y el cuadro ‘colorado’. “Román tuvo contacto con el presidente del Inter y mostró su interés por Guerrero. Por ello, Marcelo Medeiros le ofreció negociar por el peruano, en caso de no querer accionar la cláusula, y podría entrar en la transferencia algún jugador. Pero el problema no reside en el pago de mercado, sino en el elevado salario de Paolo”, señalaron en el medio ‘gaucho’. Ahora podrían volver a tentar su fichaje, ya que tiene su pase en mano.

Otro de los equipos que estaría interesado en tener al ‘Depredador’ sería el Santos de Brasil. Medios de ese país indicaron que el cuadro ‘peixe’ estaría en busca de un referente en el ataque, por lo que Paolo encajaba a la perfección. Y es que si bien cuentan para ese puesto con Leo Baptistao y Diego Tardelli, ambos están lejos de la jerarquía del peruano y no han anotado goles en lo que va del torneo ‘carioca’.

El Sao Paulo también de Brasil es otro equipo que también preguntó en su momento por la situación de Guerrero y podría volver a la carga. Eso sucedió en mayo de este año, aunque se especuló que solo sería factible bajo la condición de ser jugador libre. No obstante, en aquel momento aún pertenecía al Inter. Con la situación actual, las cosas podrían cambiar.

Entre otros equipos que también han tentado no hace mucho el fichaje del delantero de la Selección peruana han sido Atlético Mineiro, aunque ya tiene figuras en su plantel como Hulk, Eduardo Vargas, Diego Costa, por lo que sería poco probable verlo en el ‘Galo’.

Además, se especuló en Brasil con un posible traspaso al fútbol de China, tras un interés que se dio en el 2016 por parte del Beijing Guoan, aunque finalmente no prosperó pero podría reactivarse tras liberarse del Inter.

OPINIÓN DE PERIODISTA BRASILEÑO

Luciano Coimbra, periodista brasileño, indicó a RPP que son pocos los clubes que podrían pagar lo que cuesta Paolo Guerrero. “Pocos clubes podrían interesarse en Paolo Guerrero aquí en Brasil. Quizá Corinthians podría, pero es difícil. En cuestión de valores salariales, Paolo Guerrero tiene uno que no muchos clubes brasileros podrían pagar. Hay mayor facilidad de que el jugador juegue fuera de Brasil en el 2022″, comentó.

¿OPCIÓN ALIANZA LIMA?

Cabe mencionar, que Alianza Lima sería una de las opciones más viables por el lado deportivo y humano, ya que es el equipo de sus amores y la dirigencia actual lo tiene en mente para el 2022 para armar un equipo que pueda pasar la fase de grupos de la Copa Libertadores. Por el lado económico, el cuadro ‘blanquiazul’ tendría las armas para amortizar una contratación de esta envergadura, ya que sería atractivo para los sponsors, haciendo posible la recuperación de la inversión.

SITUACIÓN FÍSICA

Si bien hay muchos clubes que quisieran tener al delantero de 37 años en sus filas, Guerrero no viene en un buen estado físico, por lo que habría que esperar su evolución y la reacción de su cuerpo en su regreso a la competencia, ya que cuando apuró sus opciones de jugar la pasada triple jornada de Eliminatorias, en el duelo con Chile se pudo comprobar que no estaba bien. De hecho, tras dicho encuentro fue desconvocado para que logre superar con calma su lesión.

SEGUIR LEYENDO