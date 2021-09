Ministro de Defensa confirmó muerte de dos miembros del Ejército durante explosión en fábrica de armas

Confirman muerte de dos miembros del ejército tras explosión





El técnico de segunda EP Jorge Luis Tasaico Chumpitaz (52), y el superior EP Marcelino Anampa Rojas (55) fueron reportados como desaparecidos tras la fuerte explosión dentro de las instalaciones de la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército S.A.C (FAME SAC), pero el Ministro de Defensa, a través de un comunicado confirmó que ambas personas fallecieron en el lugar ubicado en el distrito Lurigancho-Chosica.

Walter Ayala, titular de la cartera, manifestó que el caso está siendo investigado por la Policía Nacional a fin de conocer las causas y por qué ocurrio esta desgracia el último martes 21 de septiembre. Hasta el momento se está a la espera de la presencia de fiscales del Ministerio Público, y los jefes de Inspectoría del EP y del ministerio.

“Mis condolencias a los familiares. He tenido una reunión con ellos para decirles que tienen el apoyo del Ejército Peruano, del Ministerio de Defensa que no los van a abandonar. La Policía Nacional está realizando el peritaje correspondiente”, indicó .

“Lo que les puedo decir es que tenemos dos víctimas del lamentable accidente. Son del Ejército Peruano. Ha sido un incendio en un área de maso menos 50 metros cuadrados, y en el interior se encontraban materiales inflamables, fulminantes que son para hacer municiones de armas de guerra. Le he dado las condolencias a los familiares. Son dos cadáveres que hasta el momento se han encontrado”, agregó Ayala.

Dos miembros del Ejército desaparecen tras explosión en fábrica de municiones, en Chosica

INVESTIGAN CASO

A través de un comunicado, el Ministerio de Defensa detalló que el 21 de septiembre, a las 7:00 p.m., como consecuencia de una explosión se produjo un incendio dentro de las instalaciones de la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército S.A.C (FAME SAC), cuyas causas aún se encuentran en investigación.

Las víctimas, el técnico de segunda EP Jorge Luis Tasaico Chumpitaz (52), y el superior EP Marcelino Anampa Rojas (55), fueron reportadas como desaparecidas durante las primeras horas de accidente, pero horas después se le comunicó a la familia de ambas víctimas la noticia de sus muertes.

De acuerdo a América Noticias, el hecho se registró en horas de la tarde del martes 21 de septiembre, pero por extrañas circunstancias, los bomberos fueron informados que se trataba de un simulacro, aunque horas después recibieron una llamada de auxilio para remover escombros, pues se había realizado una explosión por mala manipulación de armamento.

“A las 6:30 p.m. nos avisaron de la explosión, vinieron las unidades, pero las regresaron y luego la misma central recibió una llamada donde les indicaron que era un simulacro, pero posteriormente a las 11:30 recibieron una llamada para que los ayudemos”, dijo el jefe de los Bomberos de Huachipa.

“Lo que yo tenía conocimiento es que había dos personas desaparecidas. No me han dicho nada de si aparecieron o no aparecieron, pero es lo que puedo informar”, señaló Joaquín Escobar, de la Compañía de Bomberos de Huachipa

SEGUIR LEYENDO