Pedro Castillo en Estados Unidos anuncia que empresarios americanos llegarán al país para evaluar inversiones

El presidente de la República, Pedro Castillo, anunció que en las próximas semanas, llegarán al Perú un grupo de empresarios americanos, para incentivar las inversiones en diversas regiones del país, con el fin de reactivar la economía y terminar con las desigualdades.

“Hemos quedado en que ellos sigan invirtiendo, sin ningún tipo de desconfianza, sin ningún temor y van a visitar el Perú. En las próximas semanas nos encontraremos con ellos en Lima y nos desplazaremos a algunas regiones, esto con el fin de estimular las inversiones y lo que se invierta será para disminuir la pobreza y reactivar la economía”, refirió.

Informó que durante esta reunión, se logró aclarar las dudas referidas a la estabilidad jurídica de las inversiones. “Hemos logrado alejar ese fantasma que se repetía, y que se habían dicho durante la campaña y que se siguen repitiendo en algún sector de la población. Lo hemos desmentido”, recalcó.

El mandatario remarcó que esta visita fue pactada durante la reunión que sostuvo hoy con la Cámara de Comercio Americana (AmCham), durante su estadía en la ciudad de Washington D.C, como parte de su primera agenda de trabajo internacional que viene desarrollando en Estados Unidos.

“Nos hemos reunido con un grupo de empresarios que han venido invirtiendo en los últimos tiempos en el país. Hemos conversado y aclarado las cosas, diciendo que un Estado siempre debe estar al lado del empresariado, lo hemos dicho siempre”, añadió.

El presidente peruano, quien se encuentra rumbo a la ciudad de New York, donde participará mañana en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), destacó que estas inversiones ayudarán a “terminar con desigualdades como la falta de agua, desagüe, educación, carreteras y permitirán dar un impulso a la agricultura”.

Explicó que su gobierno trabajará de la mano con la población y el empresariado privado para darle solución también a los problemas ambientales que se han generado en algunos proyectos mineros y otros que requieren de licencia social.

“Vamos a trabajar con el dialogo, con una etapa de entendimiento; y siempre preservando la naturaleza, y la licencia social que se tienen que encaminar”, puntualizó.

De otro lado, dijo que la postura del Perú para mañana, durante su intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas, será hacer un llamado por la paz, por la tranquilidad y la unidad de los pueblos para mejorar las condiciones de salud de los ciudadanos en un contexto difícil como es la emergencia sanitaria por la presencia de la COVID-19.

CONFIANZA

Más temprano, ante un grupo de empresarios en Estados Unidos, el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, dijo que tienen las puertas abiertas y los llamó a invertir en el país con confianza y sin dudas, pero también con reglas claras y respetando los derechos de los peruanos.

“No hemos venido a ahuyentar los capitales, las inversiones; vamos a invertir al Perú con confianza, sin dudas y sin temores. El Perú es enorme, tiene climas distintos, productividad, es necesario ser una sola familia, que el Perú entienda que un Estado sin inversión privada no puede salir adelante”, afirmó.

Esa inversión, sostuvo, debe darse con transparencia, con reglas claras y respetando a los trabajadores y los derechos de la población

En otro momento, agradeció a la OEA por haber reconocido el triunfo “de un hijo del pueblo”, haciendo alusión al informe presentado por la Misión de Observación Electoral de esta organización, sobre las últimas elecciones generales; y por haber sido firme al no permitir que se les impongan una agenda, toda vez, que la democracia es la participación abierta, genuina y voluntaria del pueblo y sus organizaciones.

“La democracia no puede tener ningún espíritu de discriminación, soy maestro, vengo de una escuela que esta rajada, mis padres de familia se alumbran con mechero, muchas familias no conocen el grifo de agua, los padres de familia labran la tierra y esperan que llueva para sembrar, pero cuando producen, no hay posibilidad de llevar al mercado sus productos”, afirmó.

El presidente Castillo también indicó que la pandemia del covid-19, ha permitido ver que el crecimiento económico no ha estado equilibrado con el desarrollo, porque hay crecimiento en un lado y en el otro pueblos que siguen sin agua, luz, exclusión, las escuelas se caen y los agricultores pierden su producción ya que no pueden llegar a los mercados.

“Este Gobierno, llegado del interior del país, no ha llegado para expropiar a nadie, saquemos eso de la cabeza, es falso. Cuando salimos a decir a miremos la realidad, nos ha puesto calificativos de chavista, comunista, ha venido a expropiar, les quitará su casa, sus ahorros, falso”, apuntó.

Precisó que su gobierno dará garantía y seguridad jurídica a las inversiones, porque de ello depende que se genere empleo, oportunidades de trabajo.

“Hay informalidad, es cierto, hagamos esfuerzo por formalizar, problemas habrán siempre, pero si vamos con reglas claras, vamos al pueblo (a decirles) que los empresarios van a sacar adelante al país y el Estado lo garantiza, el pueblo lo entenderá”, refirió.

Ante un auditorio, compuesto por empresarios de la Cámara de Comercio de Estados Unidos (AMCHAM) y la Cámara de Comercio Americana del Perú, el mandatario dijo que “tienen las puertas abiertas” para las inversiones, porque solo así el país podrá salir adelante y darles mejores oportunidades a sus ciudadanos.

