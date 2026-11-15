Andrea Valdiri responde a las acusaciones de trampa tras vencer a La Divaza en 'Stream Fighters 5'

Explicó que el boxeo va más allá de la fuerza bruta, destacando la técnica, la inteligencia y la disciplina (@andreavaldirisos/IG)

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Andrea Valdiri rechazó las acusaciones de trampa que seguidores venezolanos le dejaron en sus redes sociales tras derrotar por decisión unánime a La Divaza en Stream Fighters 5, el evento organizado por Westcol el sábado 14 de noviembre en el Coliseo MedPlus de Bogotá: “Investiguen bien, pero no digan que fue robado”.

El combate fue uno de los más discutidos de la noche, en parte por la historia que cargaba antes de comenzar. Según reveló el propio Westcol, Valdiri se comunicó con él cerca de una semana antes del evento para manifestar sus dudas: “Nos contactó y nos dijo que no iba a pelear. Ella me dijo: ‘La Divaza es hombre, sea como sea, yo tengo que pelear con un hombre’”.

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La negociación posterior derivó en un ajuste en el peso de los guantes para equilibrar el enfrentamiento, lo que finalmente mantuvo la pelea en la cartelera. El organizador había admitido en sus transmisiones que la pelea le generaba temor: “La Divaza se transformó, está todo estallado. Donde salga y mate a la Valdiri, me van a tirar mierda”, dijo.

Valdiri venció en tres asaltos y sin casco

Andrea Valdiri enfrentará a La Divaza en un combate que llamó la atención por reunir a una mujer y un hombre - crédito @valdirifitness/ Instagram

La influenciadora y bailarina barranquillera subió al cuadrilátero sin casco de protección —una decisión que ella misma destacó después— y dominó los tres asaltos ante el influencer venezolano Pedro, conocido en redes como La Divaza. Los jueces la declararon ganadora por decisión unánime, pese a los pedidos del público de disputar una ronda adicional. Al terminar, ambos se abrazaron en el ring.

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La Divaza dedicó sus palabras finales a su madre y a una integrante de su fandom fallecida días antes; Valdiri agradeció el respaldo del público colombiano.

Ataques en redes y la respuesta de la barranquillera

La victoria no fue bien recibida por parte de los seguidores del creador venezolano, que inundaron las publicaciones de Valdiri con acusaciones de irregularidades. La colombiana respondió en un video publicado en sus cuentas, donde fue directa: “Yo siento que yo no le he robado el título a nadie. No sé por qué la gente de Venezuela se lo está tomando tan a personal y me está dejando muchos comentarios horribles”.

Andrea Valdiri y La Divaza llegarán al ring con una diferencia de 3,3 kilos (@WestCOL/ YouTube)

Antes de entrar de lleno a las críticas, Valdiri celebró su propio proceso: “Me siento feliz por toda la gente que me apoyó, por la disciplina que tuve, porque me enfrenté con un hombre sin casco. Siento que Pedro fue un rival muy chévere”, señaló.

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Buena parte de su mensaje estuvo dirigida a quienes, según dijo, desconocen las reglas del boxeo. Con un tono explicativo, enumeró los movimientos que considera faltas y que atribuyó a su rival durante el combate: “Ilegal es golpear atrás en la nuca, abajo en la espalda, estar agarrando. Encima de todo, cargándolo; mejor dicho, yo me sentía como en lucha libre”.

Luego amplió el argumento: “El boxeo no es solamente dar puños a la loca. El boxeo es técnica, es inteligencia. Hay golpes que te restan muchísimo: la nuca, estar cargando, estar abrazando los puños. Todas esas son cosas que ustedes de pronto no saben”.

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Valdiri invitó a La Divaza al Carnaval de Barranquilla de 2027

La bailarina agradeció a sus seguidores por el apoyo que le brindaron con su regreso al Carnaval de Barranquilla - crédito @andreavaldirisos/IG

La colombiana también dejó en claro que su relación con el youtuber quedó en buenos términos tras el combate: “Yo salí superbién con el man de ahí, todo paz y amor. Nos vemos en Barranquilla para el carnaval de 2027. Y todas estas maricas atacándome”. Luego apeló a la deportividad para cerrar su descargo: “Uno tiene que aceptar cuando uno pierde. Aquí todos tuvimos disciplina, aquí todos entrenamos”.

Stream Fighters 5 fue presentada por Westcol como la última edición del formato, en una cartelera de diez combates que incluyó, además, una exhibición de robots humanoides en la que el equipo de Blessd se impuso al de Westcol.

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