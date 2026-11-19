En menos de una semana, la presidenta sostuvo encuentros con Xi Jinping y Donald Trump, presentó su estrategia de inversiones ante mil empresarios y dejó abierto el camino hacia la cumbre que México albergará en 2028. (Captura de video)

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cerró su participación en la cumbre APEC 2026 con una escena poco habitual en una gira oficial. Antes de partir de Shenzhen, China, se despidió del personal del hotel sede de la delegación mexicana, que le regaló un ramo de flores y le pidió fotografías.

Un vuelo de 16 a 18 horas rumbo a la CDMX

Después de la despedida, Sheinbaum abordó un vuelo comercial de regreso a México. Israel Aldave, reportero de Grupo Fórmula, informó desde Shenzhen que el trayecto dura aproximadamente 16 horas. Otras versiones difundidas en redes hablan de 18 horas.

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Se prevé que aterrice en la Ciudad de México alrededor de la 1:00 de la madrugada.

El viaje de ida fue más largo. La presidenta viajó 21 horas en clase económica en un vuelo de China Southern Airlines, aerolínea que conecta la capital mexicana con Shenzhen desde mayo de 2024. La ruta de ida hace una parada en Tijuana para abastecer combustible, mientras que el regreso se opera sin escala.

¿Por qué tenía que volver tan rápido?

La estancia de apenas cinco días en el país asiático estuvo condicionada por el compromiso ineludible del 20 de noviembre, fecha en que la mandataria debía encabezar el desfile por el aniversario de la Revolución Mexicana. CRÉDITO: Presidencia

El itinerario tenía una razón: el 20 de noviembre, Sheinbaum debe encabezar el tradicional desfile por el aniversario de la Revolución Mexicana. Desde octubre, la presidenta había explicado que debía estar en México ese día y que el viaje a Asia implicaba más de 24 horas de vuelo.

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Por eso su estancia en China fue breve. Estuvo en el país del 15 al 20 de noviembre.

¿Qué hizo en la APEC 2026?

La mandataria se reunió con los presidentes de China y Estados Unidos, entre otros líderes, y expuso su estrategia de inversiones ante más de mil empresarios en el marco de la cumbre celebrada los días 18 y 19 de noviembre. REUTERS/Joyce Zhou

La cumbre se celebró en Shenzhen el 18 y 19 de noviembre. Antes de la despedida, la agenda de Sheinbaum incluyó varios encuentros de alto nivel:

Xi Jinping: sostuvo una reunión bilateral con el presidente chino en el marco de la cumbre. Ambos gobiernos expresaron interés en ampliar la relación bilateral, con temas de tecnología, inversión y salud.

Donald Trump: la presidenta confirmó un encuentro con el mandatario estadounidense, que ella describió como “muy muy breve”. Fuentes del gobierno estimaron que duraría de 10 a 15 minutos, con comercio y migración como posibles temas. Tras la reunión, Sheinbaum dijo que “vamos muy avanzados” y que fue una buena reunión, según medios locales.

Otros líderes: también se reunió con el presidente chino y con Mark Carney, de Canadá. Otra reunión estaba prevista con Keiko Fujimori, presidenta de Perú.

El Plan México, frente a empresarios

El momento central de la gira fue la presentación de su estrategia de inversiones. Sheinbaum expuso el Plan México ante más de mil líderes empresariales en el Consejo Consultivo Empresarial de APEC.

El objetivo, según se informó antes del viaje, era impulsar la inversión y diversificar las relaciones económicas de un país cuyo comercio exterior depende en gran medida de Estados Unidos.

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México será sede de APEC en 2028

La visita también tuvo un componente de futuro. México organizará la cumbre del foro en 2028. Antes, la edición de 2027 se realizará en Vietnam.

Ese relevo explica parte del peso que la presidenta le dio a su asistencia, pese a la distancia y al calendario interno.

Lo esencial

Sheinbaum concluyó sus actividades en la APEC 2026 en Shenzhen.

Fue despedida por personal del hotel con flores y fotografías .

El regreso dura entre 16 y 18 horas , según la fuente, con llegada a la CDMX hacia la 1:00 de la madrugada .

Debe encabezar el desfile del 20 de noviembre .

En la gira se reunió con Xi Jinping, Donald Trump y otros líderes, y presentó el Plan México.