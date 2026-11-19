Luis de Llano publicó este 4 de noviembre un video que presentó como disculpa pública hacia Sasha Sokol. Al día siguiente, ella lo objetó: el texto que leyó el productor no es el que aprobó el tribunal, y ahora su caso pasa de lo civil a lo penal. (CUARTOSCURO)

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El juzgado que vigila el cumplimiento de la sentencia contra Luis de Llano rechazó la disculpa pública que el productor difundió y ordenó retirarla de YouTube, además de imponerle 36 horas adicionales de arresto por desacatar resoluciones judiciales, según informó el equipo legal de Sasha Sokol.

La decisión fue notificada el martes 17 de noviembre. De acuerdo con el comunicado de la cantante, el órgano judicial concluyó que el mensaje publicado por De Llano no cumple con los términos establecidos en la sentencia y le ordenó ofrecer una nueva disculpa en los términos exactos fijados por la jueza.

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El equipo jurídico de Sokol sostuvo que el productor recibió 13 requerimientos para acatar la resolución. También afirmó que presentó más de 30 escritos, apelaciones y juicios de amparo con el propósito de modificar o frenar la ejecución de la condena.

El comunicado de Sasha Sokol señala que el juzgado rechazó la disculpa

La representación legal de Sasha Sokol subrayó que la negativa a aceptar la disculpa no proviene de la víctima, sino del propio juzgado responsable de hacer cumplir la sentencia.

“El juzgado rechazó la disculpa pública de Luis de Llano ya que no cumple con lo ordenado en la sentencia”, señaló el comunicado difundido por los abogados de la cantante.

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Luis de Llano enfrenta arresto tras incumplir sentencia a favor de Sasha Sokol.

Según esa versión, la autoridad ordenó eliminar de YouTube el video en el que De Llano emitió su disculpa. La nueva publicación deberá ajustarse al contenido y las condiciones que estableció la resolución judicial.

La defensa de Sokol indicó que la disculpa constituye una medida de reparación derivada de los hechos acreditados durante el juicio. El texto añadió que no se trata de un mecanismo destinado a mejorar la imagen del condenado.

La resolución se suma a otras medidas de apremio dictadas durante el proceso, de acuerdo con el equipo legal de la actriz y cantante. La sanción de 36 horas de arresto responde, según el comunicado, al incumplimiento de las órdenes emitidas por el juzgado.

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Luis de Llano alegó inconstitucionalidad y riesgo de autoincriminación, según la defensa

El comunicado sostiene que Luis de Llano argumentó que la obligación de ofrecer una disculpa pública era inconstitucional y podía implicar una autoincriminación.

La jueza desechó ambos planteamientos y reiteró que debe cumplir la sentencia, siempre según la información difundida por la representación de Sokol.

La defensa afirmó que los tribunales de apelación y la justicia federal rechazaron los recursos que el productor presentó para cuestionar la condena o las medidas necesarias para ejecutarla.

El caso Sasha Sokol y Luis de Llano impulsa nuevo criterio judicial: víctimas podrán exigir indemnización sin límite. (Infobae México)

“Ninguno de los recursos resueltos le ha dado la razón”, indicó el equipo jurídico de Sasha Sokol, que atribuyó a De Llano una estrategia para evitar o modificar las obligaciones impuestas por la autoridad.

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El comunicado también cuestionó la versión de que una eventual consecuencia penal sería resultado de las acciones legales emprendidas por Sokol. Según su defensa, esa posibilidad dependería de que el productor persista en el desacato de las resoluciones.

La defensa afirma que el desacato puede derivar en consecuencias penales

Los abogados de Sasha Sokol señalaron que ofrecer la disculpa en los términos ordenados no llevaría a Luis de Llano a prisión. Afirmaron que una consecuencia de ese tipo solo podría derivar de una negativa sostenida a cumplir las órdenes judiciales.

En 2022, Sasha Sokol demandó a Luis de Llano por presunto abuso sexual, a raís de que el productor la revictimizó durante una entrevista. (sashasokolova, Instagram)

“El juzgado ha tenido que requerirle en 13 ocasiones el cumplimiento de la sentencia y recurrir nuevamente a medidas de apremio ante su resistencia”, indicó el comunicado.

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La nueva orden de arresto se produjo después de que el juzgado consideró insuficiente la disculpa difundida por De Llano. La autoridad ordenó retirar el video y emitir un nuevo mensaje conforme a la sentencia, de acuerdo con la información proporcionada por el equipo legal de Sokol.