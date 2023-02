El despegue de la Banca Digital en Latam

Fintech en los bancos. (foto: BBVA)

La pandemia forzó el proceso de digitalización en muchos sectores, incluyendo el financiero. Ello significó un cambio drástico en regiones con preferencia de métodos “tradicionales”. El desarrollo de las finanzas digitales trajo consigo beneficios significativos en LATAM, tanto a nivel económico como social.

La banca digital agiliza las operaciones financieras y promueve la bancarización, esto acompañado de lo que traen las fintech para el desarrollo de los servicios financieros. Por ejemplo, algunos bancos optan por potenciar sus plataformas web para expandir las operaciones disponibles, pero también diseñan productos digitales independientes para servicios específicos (ahorro, crédito, transferencias, etc.) como el BCP con Guarda y Yara.

Estas iniciativas impulsan desde distintos flancos el manejo responsable del dinero y expande el acceso a estos servicios como solo Internet lo permite. Otro beneficio muy relevante es que el desarrollo de las fintech amplía significativamente la oferta con propuestas innovadoras que las instituciones actuales normalmente demoran en lanzar.

Una proyección de varios bancos de Latinoamérica era que aproximadamente para 2024 la industria financiera se terminaría dividiendo en diferentes nichos. No obstante, el avance de las fintech y la banca digital en LATAM tiene un enfoque más inclusivo que divisorio. La población no está abandonando los métodos tradicionales, sino que está adoptando sus canales digitales. La pandemia de la Covid-19 en 2020 y la aparición de nuevas necesidades reflejan muy claramente la adopción de nuevas modalidades como el comercio electrónico, cuyo crecimiento influyó en el avance de la banca digital. A nivel mundial, según Euromonitor Internacional, las ventas online tuvieron uno de sus mayores crecimientos anuales en 2020 de aproximadamente 28% seguido de 11% en 2021. Por otro lado, rubros como las comidas y bebidas aumentaron hasta en 86% entre 2019-2021. Ello resalta el impacto que tuvo transicionar el consumo básico hacia nuevas modalidades como las apps de delivery que han crecido mucho en la región, destacando algunas como iFoods, Rappi, Uber Eats, o PedidosYa. En 2022, los ingresos de América del Sur respecto al delivery de comida online superaron los 4.310 millones de dólares. Así, la creciente popularidad de estos canales de consumo exigió a más consumidores utilizar nuevos canales de pago digitales. Entre estos destacan las billeteras o monederos digitales que permiten realizar pagos y gestionar el dinero de una forma fácil y dinámica desde equipos móviles.

Algunas de las billeteras digitales más populares en la región son PicPay (Brasil), Nubank (Brasil, México y Colombia), Mercado Pago (Argentina, México, Brasil y Chile), o Yape (Perú) que manejan millones de usuarios. Aunque el efectivo sigue siendo el medio de pago principal en puestos de venta en Latam (35.6% en 2021), se proyecta que descienda a 24% para el 2025, superado por modalidades como las tarjetas de crédito/cargos con 32%7. En cambio, las billeteras digitales pasarán de ser en 2021 el 7.6% de las ventas en puestos, a representar casi el doble en 2025, llegando al 14.7%.

Gracias a la mayor disposición de dispositivos móviles en Latinoamérica, el acceso a Internet ha aumentado significativamente en países de la región como Argentina (87%), Chile (88%), México (72%) o Perú (71%). Es un avance impresionante considerando que el acceso promedio a internet para Latinoamérica y el Caribe en 2010 era de 35%. Este mayor acceso permitió a un gran número de personas acceder a servicios digitales y transaccionales.

Por otro lado, como parte de las políticas públicas de algunos gobiernos en Latam está fomentar la inclusión financiera y la economía digital, así como la disminución de la brecha digital aún vigente, especialmente en las zonas rurales. Contar con un celular no es suficiente, se necesita aún mucha inversión en infraestructura técnica para asegurar que servicios como luz e internet lleguen a toda la población de forma adecuada. Con conexiones más estables se podrán ofrecer mejores servicios y reforzar la confianza en el canal digital.

La cantidad de plataformas fintech en la región creció en 112% entre 2018 y 2021, donde Perú es el líder en cuanto al número de empresas fintech activas, seguido de Ecuador y la República Dominicana. Figuras como los “neobancos” que ofrecen servicios alternativos, donde al menos uno permite conectar a los clientes con el resto del sector financiero, han estado en auge en la región, pasando de 10 en 2017 a 60 en 2021 (Finnovista et al., 2022). La mayoría de esos neobancos se encuentran en México (27) y Brasil (17). Así, la frecuencia y variedad de operaciones financieras que se realizan por canales digitales ha sido creciendo. En países como Perú ya se hacen más de 2,500 millones de transacciones digitales al año y su crecimiento es tal que el total llega a duplicarse cada 12 meses. Como consecuencia de la continua expansión de la banca digital y las fintech, las agencias y oficinas de los bancos están dejando de ser los espacios para realizar operaciones tradicionales. Las oficinas podrían enfocarse en brindar asesorías y acompañar en el crecimiento del cliente, como por ejemplo acceder a un crédito hipotecario.

Mientras los bancos y otros agentes financieros hacen esfuerzos para expandir los canales financieros digitales, deben plantearse políticas públicas para promover el acceso a Internet y la innovación en este sector. Se necesita más cooperación entre agentes para seguir aprovechando esta ola.

Fuentes

