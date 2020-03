Escenario #2 Europa. Desgraciadamente parecería ser que la palabra que define a este escenario es la sorpresa. Muchos hablan de negligencia. Sorprendió en Italia y mucho mas a España. Un virus que promete infestar al 70 – 80% está planteando dos situaciones interesantes de estudio al menos en este escenario: por un lado, medidas que hacía más de 100 años no se tomaban, como la cuarentena y el cierre de aeropuertos. Medidas, valga la pena decir, con poco sostén para la contención de un virus, según se vio con el SARS en 2003. Repito: no hay evidencia que sustente que cerrar aeropuertos y otras medidas drásticas sean más beneficiosas que dañinas para un país incluyendo en su salud pública. Recordemos que en salud lo importante es “primero no dañar”. En esto se fundamenta el otro aspecto que es la posición de Reino Unido, que ante lo inevitable privilegia cuidar a los más vulnerables y seguir a todo gas con el movimiento del país. No olvidemos que los ingleses tienen larga y sólida historia en salud pública y la mejor escuela de salud pública del mundo. Habrá que ver en el futuro quién estuvo más acertado. En épocas de crisis, una lección notable es la forma en que comunicó desde el minuto cero el Gobierno de España. Un técnico experto, validado y legitimado como voz única y autorizada por el Ejecutivo de la Nación. No es poco, mientras vemos cómo España y el resto de Europa buscan que no se colapsen sus sistemas y servicios de salud, una tarea que no parece fácil.