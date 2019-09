El STF, por una mayoría de 6 de sus 11 integrantes, resolvió hacer lugar a un pedido de habeas corpus presentado por el ex gerente de Petrobras (durante el período de la ex presidenta Dilma Rousseff) Marcio de Almeida Ferreira. Había sido condenado a 10 años de reclusión por corrupción. La acusación partió de “arrepentidos” –que aquí se denominan “reos delatores”—; pero Ferreira no tuvo la oportunidad de defenderse de esas revelaciones. Lo que el tribunal consideró es que el ex gerente tenía derecho hablar por último en el proceso, para defenderse de las delaciones.