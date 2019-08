El texto, de 24 artículos, adolece de una notable crisis de identidad nacional iraní y de los mismos vicios del acuerdo nuclear. No está claro si es un tratado o un borrador para un futuro acuerdo. No ofrece una definición del Caspio, ya sea como lago o mar, una definición que establecería automáticamente su estatus bajo las leyes y convenciones marítimas internacionales existentes. Sin embargo, pretende establecer el estatus legal del Mar Caspio sin abordar el tema crucial de la soberanía. En su preámbulo, el texto refiere a los "cambios y procesos que han ocurrido en la región del Caspio a nivel geopolítico y nacional (ruso, no iraní)" e insiste en "la necesidad de fortalecer el régimen legal del Mar Caspio", no obstante, deja si clarificar la confusión entre "Región del Caspio y Mar Caspio". Así, el texto implica que ya existe un régimen legal pero que necesita ser fortalecido.