El mensaje a Guaidó en inglés seria de gran elocuencia: you can't have it both ways. La usurpación evidentemente terminó. Es Maduro quien acaba de convocar a elecciones el año próximo, si bien es improbable que pueda sobrevivir su propio desgaste. Tal vez también esté en marcha el renombrado "gobierno de transición", excepto que tampoco sería como nos contaron. Este sería de transición dentro del chavismo.