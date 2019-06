Algo parecido me pasó cuando en junio de 2015, también un viernes, también trabajando en la redacción, la Corte de Estados Unidos falló a favor del matrimonio gay. Recuerdo que me paseaba por las redes sociales cuando me crucé con un párrafo del voto del juez conservador Anthony Kennedy: "No hay ninguna unión más profunda que el matrimonio, que representa los más altos ideales de amor, fidelidad, devoción, sacrificio y familia. (…) Como lo demuestran los demandantes de estos casos, el matrimonio representa un amor que puede sobrevivir a la muerte. No habríamos entendido a estas parejas si decimos que le faltan el respeto a la idea del matrimonio. Ellas lo respetan tan profundamente que tratan de encontrar su cumplimiento por sí mismas. Su esperanza no debe ser condenada a vivir en soledad, excluidas de una de las instituciones más antiguas de la civilización. Piden la misma dignidad a los ojos de la ley. La Constitución les otorga ese derecho".