Como ya tenía setenta y nueve años cumplidos, Dorita le pidió a su hija Carolina que la acompañase a Madrid. Con su habitual generosidad, Carolina aceptó viajar con su madre. Reservaron una suite en el Villa Magna. No podían alojarse en el Wellington. En alguno de sus últimos viajes a Madrid, las habían pillado en ese hotel, hurtando, como dos adolescentes pícaras, toallas, sábanas y batas, y les habían aplicado una multa benigna de quinientos euros, además de prohibirles la entrada como huéspedes. Ellas lo habían negado todo, pero estaban grabadas por las cámaras de seguridad de los pasillos, corriendo como unas locas desatadas, asaltando con sigilo los carritos de las limpiadoras, desvalijándolos de todo cuanto pudiesen rapiñar, no sólo toallas o sábanas, también jabones, champús y hasta rollos de papel higiénico. Por supuesto, Dorita y su hija no necesitaban nada de eso, pero saquearlo a hurtadillas y entre risas les mejoraba mucho el viaje.