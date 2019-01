Porque es ofensivo que porque alguien no sepa lo que debe hacer un político y crea que las exigencias de los que eligieron a ese o esos legisladores son un abuso, por eso a todos, incluidos los políticos, decirles que de no cambiar, de no rectificar seguiremos viendo hampones en el Poder y "Opositores cooperantes" pretendiendo usar a los ciudadanos como focas y beatas, y que jamás olviden que es de ciudadanos observar y reclamar.